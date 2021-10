© Adobe stock Psychothérapie Remboursement des consultations pour 2022

En clôture des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, Emmanuel Macron a ouvert la voie au remboursement des séances de psychothérapie. Elles seront prises en charge par l’assurance maladie si un médecin les a prescrites.

Contre la dépression ou l’anxiété, le traitement de choix est la psychothérapie. Elle est à proposer avant même d’envisager la prescription d’un médicament. Mais pour l’heure, elle n’est remboursée que si un psychiatre l’assure. Cela devrait changer en 2022 : les consultations assurées par les psychologues libéraux seront, elles aussi, prises en charge. C’est ce qu’a annoncé Emmanuel Macron à l’issue des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, ce 28 septembre. Cette disposition sera incluse dans la prochaine loi pour le financement de la Sécurité sociale.

Le calendrier doit encore se préciser, mais de premiers éléments ont été livrés par le ministère de la Santé. Les consultations psychologiques pourront être remboursées dès 3 ans et jusqu’à l’âge adulte en cas de troubles dépressifs ou anxieux d’intensité légère à modérée. Pour cela, il faudra bénéficier d’une prescription médicale et se rendre chez un thérapeute conventionné. Cela correspond au cadre de l’expérimentation lancée en 2018 par l’assurance maladie, et aux demandes émises par la Cour des comptes en février dernier. Le nombre de séances prises en charge n’a pas encore été fixé.

Les psychologues accueillent cette annonce avec tiédeur. Certains syndicats regrettent de dépendre d’une prescription, qui peut représenter un frein pour les patients. Mais ce sont surtout les tarifs qui font l’objet de critiques : la première séance sera remboursée à hauteur de 40 €, les suivantes 30 €. C’est largement inférieur aux prix pratiqués par les professionnels libéraux.

Une ligne d’écoute contre le suicide

Autre annonce majeure à l’issue des Assises de la santé mentale, l’ouverture d’une ligne de prévention du suicide. Active à partir du 1er octobre, elle sera accessible toute la semaine, 24 h/24. Les personnes ayant des idées suicidaires et leur entourage pourront joindre cette ligne gratuitement, en appelant le 31 14.