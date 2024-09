Majorer les petites pensions était une des mesures phares de la réforme des retraites de l’an passé. Un très grand nombre de retraités attendaient l’application sonnante et trébuchante de ce dispositif. Ce sera bientôt chose faite.

Les ex-salariés ou les ex-indépendants qui ont cotisé toute leur vie sur de petits salaires ne bénéficient, une fois à la retraite, que… de petites pensions. Pour que celles-ci ne se résument pas à une peau de chagrin, la réforme de l’an passé prévoyait de les majorer, jusqu’à 100 €, à compter du 1er septembre 2023. Mais si la mesure a bien été appliquée aux nouveaux retraités de l’année, avec des montants plus faibles en moyenne, ceux qui étaient déjà en retraite avant l’entrée en vigueur de la réforme n’ont, pour leur part, rien vu venir.

La faute à qui ? Au temps nécessairement long pour reconstituer les carrières de chaque bénéficiaire potentiel et déterminer, le cas échéant, le montant de cette majoration. Un délai que le régime général (auquel sont obligatoirement affiliés les salariés et certains indépendants) avait d’ailleurs anticipé en prévoyant que cette mesure s’appliquerait au plus tard en septembre… 2024 !

Un coup de pouce nommé MICO

Pour mémoire, seules les personnes ayant fait valoir leurs droits à l’âge légal applicable à leur génération (62 ans ou après) et à taux plein, peuvent prétendre à ce coup de pouce ou « minimum contributif » (MICO). Un mécanisme qui permet de porter aujourd’hui, augmentations comprises, la seule pension de base de ces personnes à 847,57 € par mois, et le total de toutes les pensions, complémentaires comprises, à 1 352,23 € par mois.

Environ 1 million de retraités concernés

Environ 1 million de retraités du régime général devraient voir, dès le début de ce mois de septembre, leur pension majorée des 12 mois qui leur sont dus, en une seule fois. Sous réserve de confirmation, le régime général indique que la majoration moyenne devrait se situer entre 50 € et 60 € par mois, soit un supplément de l’ordre de 650 à 700 € en moyenne compte tenu de la revalorisation intervenue en cours d’année. Mais pour que cette majoration soit effectivement versée sur leur compte bancaire, les retraités éligibles vont devoir patienter un mois de plus. Leur pension de base est en effet toujours versée à terme échu : c’est donc le 9 octobre prochain que cette promesse deviendra enfin réalité !