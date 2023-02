© PHOTOPQR/LA PROVENCE/MAXPPP SNCF Ce qui change avec la disparition des bornes de compostage

Les machines à composter les billets vont progressivement disparaître dans les gares. Les voyageurs sans billet dématérialisé devront, en leur absence, se présenter au chef de bord afin de le faire composter.

C’est une petite partie du patrimoine ferroviaire qui disparaît. Les machines à composter les billets de train qui ornaient les quais des gares vont progressivement être retirées à partir de cette année. Ces totems, d’abord oranges puis jaunes, sont plus de 3 000 en France : 725 sont dédiés aux billets TGV et Intercités et 2 468 à ceux des TER. Tous sont appelés à disparaître. Voilà qui ravira les usagers, qui dans notre dernière enquête de satisfaction sur la SNCF n’étaient que 44 % à se satisfaire de l’état de marche des composteurs !

La SNCF explique cette décision par la charge de maintenance importante que représente ces machines… mais aussi et surtout par le fait que selon les lignes, 96 % à 99 % des billets sont désormais dématérialisés. Sur les trains TGV et Intercités, il est même impossible depuis novembre 2021 d’acheter un billet cartonné, sauf offres très spécifiques.

Quelques exceptions

Qu’en est-il pour les quelques voyageurs qui continuent à utiliser des billets papier (billets de TER, fichets papier pour les ayants droit...) ? Dans les TGV, en l’absence de machine à composter, il faut se présenter de soi-même au chef de bord, sur le quai ou immédiatement à la montée dans le train. Dans les TER, le compostage n’est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2022 car les billets ne sont désormais valables qu’une journée, contre deux mois auparavant : le contrôle du billet fait office de compostage.

Afin d’éviter toute incompréhension, des autocollants seront placés sur les composteurs avant leur disparation. L’information sera également affichée sur les bornes d'achat de billets.

Attention, cette mesure ne concerne pas les Transilien, TER Sud Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et TER Nouvelle-Aquitaine, pour lesquels le compostage reste d’actualité.