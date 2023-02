© istock SNCF Les conditions d’annulation se durcissent

À partir du 7 février, il sera possible d’échanger ou d’annuler gratuitement un billet SNCF jusqu’à 6 jours seulement avant le départ, contre 3 jours actuellement. Les frais prévus en cas d’échange ou d’annulation après cette limite vont également augmenter.

Voilà qui ne va pas améliorer l’image de la SNCF, déjà très critiquée par les usagers dans notre récente enquête de satisfaction. Dans une note enfouie à la fin d’un communiqué consacré au « bouclier tarifaire » mis en place par la compagnie ferroviaire, on apprend que les conditions générales de vente relatives à l’échange et au remboursement vont évoluer.

Actuellement, l’échange et le remboursement sont proposés gratuitement jusqu’à 3 jours avant le départ. À partir de 2 jours, une retenue de 15 € par personne et par trajet est appliquée sur les TGV Inoui et de 40 % du prix du billet avec retenue maximum de 12 € sur les trains Intercités à réservation obligatoire.

Dès le 7 février, ce délai sera réduit : la gratuité s’éteindra 6 jours avant le départ. Au-delà, les frais passeront à 19 € par personne et par trajet sur les trajets Inoui et la retenue maximum sera de 15 € sur les trains Intercités à réservation obligatoire.

Pas de changement en revanche pour les trains Ouigo : les billets, non annulables et non remboursables, peuvent être échangés ou modifiés en ligne, avec des frais de 10 € par trajet et par voyageur, jusqu'à 30 min avant le départ du train.

Dans son communiqué, la SNCF argue que « les conditions d’échange et de remboursement restent encore très souples » et « demeurent également avantageuses par rapport aux pratiques du secteur des transports ». Alors que le concurrent du train est surtout la voiture particulière, il est regrettable que la SNCF lorgne vers les pratiques strictes du secteur aérien que vers davantage de souplesse pour les voyageurs.