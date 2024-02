Grève SNCF du week-end du 16 février 2024

Réclamant, entre autres, des hausses de salaires, une partie des contrôleurs va débrayer ce week-end, provoquant l’annulation d’un TGV (Inoui et Ouigo) et d’un train Intercités sur deux. La circulation des TER pourrait être, elle aussi, perturbée.

Comment savoir si mon train est annulé ?

La SNCF va vous envoyer un message d’information par mail ou SMS. Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez toujours jeter un œil au site de la SNCF consacré aux perturbations sur le réseau ferré (1). Vous devrez, au préalable, vous munir de votre numéro de train, que vous trouverez sur votre billet. Si votre train est annoncé partant, vous avez, assure la SNCF, la « garantie de voyager ».

Quelles sont les conditions d’échange ou d’annulation ?

Si votre train est annulé, vous pouvez échanger, sans frais, votre billet sur tous les TGV qui disposent encore de places. « Tous les clients dont le train est supprimé ou souhaitant annuler leur voyage seront remboursés à 100 % », précise la SNCF. En clair, si votre train part mais que vous souhaitez quand même annuler, vous pourrez obtenir un remboursement à taux plein jusqu’à la dernière minute. Et ce, quel que soit le statut du train (Ouigo, TGV Inoui, etc.), la classe choisie (première ou seconde) ou les programmes de réduction du voyageur appliqués (carte Avantage, etc.).

Comment se faire rembourser ?

Attention, le site Internet de la SNCF indique clairement que « le remboursement n'est pas automatique et reste à l’initiative du client. Vous devez annuler votre billet avant le départ du train. » Contactée par Que Choisir, la SNCF explique qu’il faudra effectuer une demande de remboursement sur le site Internet, dans l’appli ou bien se rendre dans un point physique (guichet ou borne).

Comment obtenir la prime exceptionnelle ?

Pour les personnes dont le train a été annulé – et uniquement elles, pas celles ayant choisi d’annuler leur voyage alors que leur train partait ‒, la SNCF met sur pied une « mesure exceptionnelle supplémentaire ». Il s’agit d’un coupon de réduction de 50 % à valoir sur un prochain voyage en TGV ou Intercités. Il sera envoyé directement aux voyageurs dans un délai d’un mois et sera à utiliser dans les 30 jours (à partir de la réception du coupon). L’entreprise ferroviaire renvoie à un site dédié pour consulter les modalités de cette offre (2).

Mon train est annulé. La SNCF va-t-elle me rembourser les autres frais engagés pour les vacances (hôtels, réservations diverses, etc.) ?

Tout en précisant qu’elle a « fait en sorte qu’il y ait très peu de trains annulés pour les destinations de montagne » ce week-end, la SNCF apporte une réponse assez claire à cette question, c’est « non ». Le remboursement se limite aux billets de trains, pas aux frais engagés pour les vacances, même si ces dernières tombent à l’eau à cause du mouvement social. En revanche, comme le note le service d’information juridique de l’UFC-Que Choisir, « si vous avez souscrit à d’autres prestations via le site Internet de la SNCF comme des hôtels ou des locations de voiture et que la SNCF ne vous propose pas de solution alternative pour vous acheminer sur votre lieu de vacances, vous pouvez prétendre, aussi, au remboursement des autres prestations (article L. 211-16 du Code du tourisme) ». Idem si vous êtes passés par une agence de voyages pour les billets de train et les prestations.

Enfin, pour minimiser l’impact financier de cette annulation, reportez-vous au contrat passé avec votre prestataire (hôtel, etc.) qui précise les conditions de remboursement en cas d’annulation. Et jetez un œil aux éventuelles assurances voyages associées à votre carte bancaire. Elles peuvent généralement être activées lorsque vous avez payé tout ou partie du voyage avec la carte bancaire en question.

(1) www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/recherche-numero-train

(2) www.sncf-voyageurs.com/fr/contactez-nous/questions-et-reponses/en-cas-de-greve/