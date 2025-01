Île-de-France Mobilités a revu au 1 er janvier l’ensemble des tarifs du métro, des bus, RER, tramway et Transiliens. Les transports en commun franciliens sont passés d’une galaxie de 50 000 tarifs possibles à une poignée. Une réforme pensée pour améliorer la lisibilité du système. Pourtant, sa mise en place ne facilite, pour l’instant, pas toujours la vie des Parisiens, touristes et personnes de passage. Acheter l’équivalent d’un ticket de métro ou de RER relève parfois du parcours du combattant, que la démarche soit faite en ligne ou aux bornes situées en station. Démonstration.



Les tarifs du métro, RER, bus, tramway et des trains de banlieue (Transiliens) ont été complétement remis à plat au 1er janvier 2025 en Île-de-France. Jusqu’à cette date, il existait une multitude de combinaisons possibles, avec des prix évoluant en fonction de la localisation des gares de départ et d’arrivée (tarif unique dans Paris et en petite couronne, plus cher pour aller en grande banlieue, etc.). « Deux nouveaux tickets remplacent donc les 50 000 combinaisons tarifaires : le ticket Métro-Train-RER (+ tramway T11/T12/T13) à 2,50 € et le ticket Bus-Tram à 2 € », résume ainsi Île-de-France Mobilités. Dans les faits, l’ancien et le nouveau système tarifaire cohabitent, en partie, en 2025, une année de transition. Ainsi, les anciens tickets t+ (utilisables uniquement à Paris et petite couronne) et les billets « origine-destination » (pour les transports depuis ou vers la banlieue) restent utilisables sur le réseau francilien.

Les effets de cette réforme tarifaire sont connus de longue date : les personnes non abonnées empruntant occasionnellement les transports en commun dans Paris et en petite couronne voient le coût de leurs trajets augmenter ‒ de 35 centimes ! ‒, quand celles réalisant des trajets Paris-banlieue ou banlieue-banlieue en sortent gagnantes. Mais, ce qui n’avait pas forcément été anticipé avec cette réforme censée faciliter la vie des voyageurs occasionnels en Île-de-France, c’est que, dans certains cas, son application concrète apporte, pour l’instant, une dose de complexité supplémentaire.

2 € en plus pour la carte Navigo Easy

Prenons le cas de cette lectrice de Que Choisir, habitant en banlieue, qui a essayé de se rendre à Paris en RER. Elle a d’abord tenté d’acheter son billet sur l’application RATP, qui lui permet d’acquérir, de conserver et d’utiliser ses titres de transport. Patatras, impossible d’acheter le nouveau billet Métro-Train-RER, qui n’apparaît pas sur son application. Pourquoi ? Parce qu’elle avait encore en stock dans son application des titres de l’ancienne génération. « Si un usager possède déjà des tickets t+ sur son passe Navigo Easy ou son téléphone, il faut au préalable valider tous les tickets t+ déjà présents avant de charger des tickets Métro-Train-RER ou Bus-Tram », explique un porte-parole d’Île-de-France Mobilités, qui ajoute que les « équipes techniques continuent de travailler le plus rapidement possible pour trouver une solution au problème de cohabitation de plusieurs titres ». Les organisateurs des transports publics franciliens se disent « tout à fait conscients de ce désagrément pour les usagers ».

Bref, tant que vous n’avez pas utilisé tous vos tickets t+ valables uniquement dans Paris et petite couronne, vous ne pouvez pas acheter de billets pour vous rendre à Paris ou en banlieue. Loufoque ! « Alors que j’ai l’application sur mon smartphone, j’ai quand même dû faire la queue à une borne pour acheter un billet », déplore ainsi notre lectrice. Sauf qu’elle a alors découvert qu’il n’était pas possible d’acheter ces nouveaux titres de transport sous la forme de ticket carton. « Ces deux nouveaux tarifs marquent la fin du ticket carton, qui était actée et qui se concrétise davantage », souligne-t-on à Île-de-France Mobilités, qui défend un choix qui « s’inscrit dans la stratégie de dématérialisation engagée depuis 2016 ». Concrètement, aux bornes, lorsque l’on souhaite acheter un titre de transport de nouvelle génération, il est donc nécessaire de faire, concomitamment, l’acquisition d’une carte Navigo Easy réutilisable, facturée 2 €. Résultat, le titre de transport ferré officiellement en vente à 2,50 € est en réalité facturé 4,50 € !

Fini, les tickets carton ?

Les tickets carton, c’est donc fini. Enfin, en théorie. Car en cherchant bien, les distributeurs de billets en délivrent toujours. Pour s’en procurer, il suffit d’aller sur les bornes automatiques les plus anciennes, celles n’ayant pas d’écran tactile. Sur ces machines, les titres de transport sont directement proposés sous la forme de tickets physiques. Vous pouvez donc vous éviter l’achat d’un Navigo Easy et acheter des tickets t+ et des billets de RER « origine-destination » à l’ancienne, mais… aux nouveaux tarifs (2,50 €).

Si vous faites face à une borne un peu plus récente, équipée d’un écran tactile, il vous faut ruser un peu en allant fouiller dans la liste des tarifs disponibles et cliquer sur la rubrique « autre » pour accéder à l’ensemble de l’ancienne tarification délivrée en ticket carton. Une astuce qui nous a été donnée par des agents de la RATP. « La distribution sous format cartonné sera encore effective temporairement en 2025 pour accompagner la transition, notamment dans les gares ne proposant pas encore suffisamment de canaux de distribution des supports sans contact, confirme un porte-parole d’Île-de-France Mobilités. Nous travaillons avec les opérateurs pour augmenter le plus rapidement possible ces équipements. »

« Pour les usagers occasionnels, il est aussi possible de souscrire à Liberté+. C’est la solution en post-paiement désormais étendue à toute l’Île-de-France qui a l’avantage de permettre aux usagers de ne plus faire la queue aux automates et de bénéficier de tarifs encore moins chers (1,99 € pour un ticket Métro-Train-RER ou 1,60 € pour un ticket Bus-Tram) et des correspondances offertes », indique-t-on, par ailleurs, à Île-de-France Mobilités. Certes, mais ce passe Navigo Liberté+ est un véritable contrat qui nécessite de s’inscrire en agence ou en ligne, d’envoyer une photo d’identité, transmettre son RIB, une pièce justificative pour bénéficier d’un tarif réduit… Pas vraiment la solution idéale pour les voyageurs occasionnels.