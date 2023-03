© Studio Laure - stock.adobe.com Remboursement Navigo Trafic perturbé

Du 14 mars au 14 avril, la Région Île-de-France et IDF mobilités lancent deux campagnes de remboursement des Pass Navigo pour les problèmes de qualité rencontrés par les usagers des bus, métro et RER en 2022.

Même si je ne peux que me réjouir que notre demande de remboursement, en cas de retards récurrents des transports quotidiens, ait été entendue par les autorités organisatrices des transports franciliens, je constate, avec ironie, que les problèmes de trafic sur les rails se prolongent aussi sur Internet, avec des difficultés d’accès au site officiel… Après le « En raison d’une forte affluence, le trafic est perturbé sur l’ensemble de la ligne » entendu sur les quais, voici que les usagers ont pu être invités à revenir ultérieurement sur le site de demande de dédommagement en raison de l’importance du trafic. Résultat : sur le million de visiteurs ayant cherché à accéder au site, seuls 200 000 ont pu voir leur demande validée le premier jour… Et depuis, il faut encore faire preuve de patience pour finaliser sa demande de remboursement, avec encore quelques dysfonctionnements rencontrés par les usagers.

Comme si cela ne suffisait pas, des arnaqueurs, usurpant l’identité d’Île-de-France mobilités, tentent, via une campagne par mail, de récupérer les données personnelles et bancaires des usagers au point que le gouvernement a sonné l’alerte, et multiplié les appels à la prudence.

Un bon moyen de limiter tous ces désagréments serait la mise en place d’une tarification variable en fonction de la qualité avec un remboursement automatique des usagers concernés par les problèmes de ponctualité pour lesquels l’autorité organisatrice a toutes les coordonnées… En attendant, aux usagers concernés de se signaler sur le site dédié !