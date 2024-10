Les touristes et voyageurs non abonnés profiteront d’une grille tarifaire beaucoup plus simple à comprendre à partir de janvier sur le réseau RATP. Le ticket t+ et les tickets « origine-destination » disparaissent au profit d’un titre de transport unique pour (presque) toutes les liaisons ferrées en Île-de-France (Métro et RER), et d’un autre pour le bus et le tramway. Par conséquent, les déplacements depuis et à destination de la grande couronne seront bien moins onéreux. En revanche, les trajets en métro et les liaisons vers les aéroports coûteront plus cher.

Big bang à l’horizon dans les transports en commun franciliens. Une nouvelle grille tarifaire s’appliquera à partir du 2 janvier 2025 pour les voyageurs non abonnés. « Avec plus de 50 000 combinaisons possibles, la tarification pour les voyageurs occasionnels en Île-de-France s’est sédimentée au fil du temps, elle est devenue illisible et injuste », explique Île-de-France mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun en région parisienne. Le prix ne sera plus déterminé par des critères géographiques (les fameuses zones numérotées de 1 à 5). Il ne dépendra (presque) plus que du moyen de transport utilisé. Autrement dit, le tarif sera le même pour tous les voyageurs, qu’ils partent de banlieue ou de Paris. Au total, à en croire Île-de-France Mobilités, ce sont « 3 millions d’usagers du bus, du train et du RER » qui « vont payer moins cher ». En revanche, ceux qui n’empruntent que le métro en seront de leur poche. Le détail.

Un ticket commun aux métros, trains et RER. Ce nouveau titre de transport permettra de se déplacer sur toutes les lignes de métro, trains et RER, sans limite de distance, à un tarif unique de 2,50 €. Il remplacera l’actuel ticket + (2,15 €) pour les déplacements dans Paris et les titres origine-destination pour la banlieue. La mesure avantage clairement les personnes qui empruntent le RER depuis la grande couronne. Île-de-France Mobilités note ainsi un coût « des très longs trajets divisé par deux comme un Paris-Provins ou un Mantes-Disneyland ». Autre point intéressant : la fin des « pièges tarifaires », ces situations où un même trajet pouvait donner lieu à deux tarifs différents en fonction du mode de transport choisi, comme le Paris-stade de France, actuellement 1 € plus cher en RER qu’en métro… En revanche, les grands perdants de cette réforme sont les personnes qui se contentaient d’un ticket de métro pour se balader dans la capitale : l’addition s’alourdit, pour elles, de 35 centimes par trajet !

Un ticket pour le bus et le tram. Il faudra débourser 2 € pour monter dans le bus ou le tramway. Jusqu’à maintenant, il était nécessaire de valider un ticket t+ : il s’agit donc d’une baisse de tarif de 15 centimes par titre de transport. La durée de validité de ce nouveau titre sera de 1 h 30. Autrement dit, il sera possible de prendre des correspondances entre les bus et les tramways durant ce laps de temps. « En cas de changement de réseau (du ferré vers la surface ou vice-versa), il faudra utiliser un nouveau ticket », nuance Île-de-France Mobilités.

Les tarifs réduits subsistent. Enfants de 4 à 10 ans, titulaires de la carte famille nombreuses… Aujourd’hui, les personnes les plus fragiles et les familles profitent de tarifs avantageux. Qu’en sera-t-il à partir de janvier ? « Les conditions d’accès aux tarifs réduits ne changent pas », explique Île-de-France mobilités. Dont acte. L’autorité précise qu’ils « continueront à en bénéficier à - 50 % (donc 1,25 € pour le ticket métro/RER/train et 1 € pour le ticket bus/tram). »

Finis les carnets de 10 tickets. Les titres de transport ne pourront plus être achetés par 10 pour coûter un peu moins cher. Pourquoi ? Île-de-France mobilités estime qu’elle met en place un dispositif pour le remplacer avec le Navigo Liberté +. D’ores et déjà en vente, le Liberté + ne fonctionne pas comme les autres titres de transport : vous ne payez pas avant, mais après avoir voyagé. Comment ça marche ? Il suffit de fournir un RIB, une photo d’identité et de s’enregistrer en ligne. Vous êtes, après coup, directement débité sur votre compte courant de ce que vous avez réellement utilisé. Le prix des trajets est un peu moins élevé (1,73 € aujourd’hui). Il offrira au 2 janvier un accès aux mêmes nouveaux titres que vus précédemment, mais avec un rabais de 20 % : 1,99 € pour le ticket métro/train/RER et 1,60 € pour le ticket bus/tram. Et il existe un plafond à la journée. « C’est donc beaucoup plus simple : plus besoin de faire la queue pour recharger, moins cher, et des correspondances offertes », souligne Île-de-France mobilités.

Aéroports : un seul prix, mais en hausse. Pour aller à Orly et Roissy en transport en commun, il faudra désormais débourser 13 €. Et peu importe que vous empruntiez le RER (B ou C), le métro (ligne 14) ou le bus. En clair, c’est une hausse soutenue des tarifs pour rejoindre Roissy (11,80 € actuellement) en RER. Idem pour la destination Orly en métro (10,30 €). Mais il s’agit d’une baisse si vous passez par le RER et le Orlyval (14,50 €), ou que vous empruntez le Roissybus.

Que faire des anciens titres de transport ? Cette réforme entrera en vigueur le 2 janvier 2025. Si, à cette date, vous possédez encore des tickets t+ (sur votre téléphone ou en carton), vous pourrez les utiliser jusqu’à fin 2025.