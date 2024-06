ENQUÊTE

Vacances

Grâce au nouveau Pass Rail, les adolescents et jeunes adultes pourront voyager cet été en illimité. Mais seulement sur les lignes TER et Intercités. Pour sillonner le pays sur les voies ferrées sans se ruiner, les plus de 27 ans doivent, eux, jongler avec une multitude de programmes de réduction, dont les caractéristiques varient fortement d’une région à l’autre. La carte Avantage, par exemple, n’est pas toujours avantageuse ! Revue de détail.