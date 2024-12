La SNCF clame qu’un billet grande vitesse loisir sur deux est vendu à moins de 45 €. Or, beaucoup de voyageurs dépensent bien plus… Pour réduire la facture, les usagers se ruent sur les billets low cost, les cartes de réduction et les abonnements. Mais la bonne affaire n’est pas toujours au rendez-vous ! Nos conseils pour s’y retrouver.

Acquérir les bons réflexes Réservation le plus tôt possible

La SNCF pratique le yield management, c’est-à-dire qu’elle augmente ses prix à mesure qu’un train se remplit et que la date de départ approche. C’est pourquoi les voyageurs qui achètent leurs billets très tôt, dès la mise en vente (d’ordinaire, deux à neuf mois avant le départ), font les meilleures affaires. Par la suite, les trains les moins pratiques – ceux qui partent le dimanche matin ou le samedi soir, en semaine très tôt le matin ou dans le creux de l’après-midi – continuent plus longtemps à afficher des tarifs intéressants. Ce système engendre des anomalies, comme un billet de première classe vendu moins cher que celui de seconde sur le même trajet. La première étant en principe plus onéreuse, la voiture ne fait pas le plein et son prix reste plus bas…

À noter Si les conditions d’annulation ou d’échange des billets sont assez souples, rien ne vous interdit de réserver tôt, quitte à abandonner votre projet à l’approche du voyage. Mais surveillez la date limite qui vous permet