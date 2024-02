La SNCF limite désormais le nombre de bagages autorisés à bord des TGV Inoui et trains Intercités. Les voyageurs n’ont plus le droit qu’à 2 valises et 1 sac à dos. De nouvelles règles s’appliquent aussi au transport des poussettes, skis et vélos.

Changement d’époque à la SNCF. Depuis le 15 février, l’entreprise ferroviaire impose un nombre maximum de bagages aux voyageurs de ses TGV Inoui et trains Intercités : pas plus de 2 valises et 1 sac à dos par personne. Plus précisément, comme l’indique la compagnie sur son site Internet, « vous pouvez emporter, par personne, jusqu’à 2 bagages étiquetés aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm (valise, gros sac à dos, sac de randonnée, sac de sport) et 1 bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm (sac à dos, cabas, sacoche d’ordinateur) ».

Ces restrictions ne concernaient, jusqu’à présent, que les voyages effectués sur les trains low cost de la compagnie dénommés Ouigo. L’entreprise publique relativise la portée de son changement de politique. « Le principe de base n’a pas évolué : vous devez toujours pouvoir transporter vous-même, en une seule fois, vos bagages. Mais cette règle pouvait donner lieu à interprétation. Nous l’explicitons, avec des critères plus objectifs et plus précis », nous détaille un représentant de la compagnie.

La majorité des voyageurs n’ayant pas entendu parler de ces nouvelles mesures, que risquent-ils s’ils montent à bord les bras chargés de bagages ? Pour l’instant, rien. « On se donne jusqu’au mois de septembre pour faire de la pédagogie. Nous allons, par exemple, distribuer des flyers pour informer les voyageurs en gare », ajoute-t-on à la SNCF. En revanche, à partir du 15 septembre, si vous ne respectez pas cette nouvelle règle, vous recevrez une amende de 50 €.

Deux cas de figure pour les vélos

Poussettes, trottinettes, instruments de musique, planches… Pour les gros bagages, la SNCF spécifie ses nouvelles règles : ils ne pourront (une fois pliés) dépasser les 90 cm x 130 cm. Un peu court pour des skis… Dans ce dernier cas, assure la compagnie sur son site Internet, « il n’y a aucune limite de taille […], toutefois, chaque voyageur ne peut voyager qu’avec une seule paire ». Il n’y avait, jusqu’à maintenant, aucune limite chiffrée.

Enfin, deux cas de figure viennent modifier les règles applicables aux cyclistes sur les TGV Inoui :