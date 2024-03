Tarifs SNCF au kilomètre (2024)

Notre nouvelle enquête sur les tarifs pratiqués par la SNCF sur 91 liaisons le confirme : les voyages les plus rapides affichent les prix au kilomètre les plus élevés.

Même si cela fait bien longtemps que le prix des billets de train n’est plus indexé sur la distance parcourue, calculer le coût au kilomètre d’un trajet donne un éclairage intéressant. Le 12 février 2024, nous avons ainsi relevé les tarifs pour 91 liaisons TGV (Inoui, Lyria et Eurostar) pour un adulte (30 à 59 ans) voyageant en seconde classe.

Notre étude a donc été réalisée avant la hausse moyenne de 2,6 % annoncée par la SNCF il y a quelques jours. Un renchérissement ne concernant que les TGV, les tarifs des Intercités et des Ouigo (non pris en compte dans cette étude) ayant été gelés. L’augmentation de 2024 est toutefois moindre que celle de 2023 qui avait été de 5 %. Pour expliquer ce nouveau train de hausses, la SNCF invoque celles des péages qu’elle verse afin de pouvoir faire circuler ses trains sur le réseau. Une redevance qui, selon l’entreprise ferroviaire, représente 40 % du prix du billet.

Notre enquête indique que, dans l’ensemble, les trajets les plus longs sont aussi les moins chers. Logique : dans ces configurations, les différents coûts fixes (matériel, péages, personnel…) sont en effet plus faciles à amortir. Cela étant, toutes catégories de durée confondues, le prix au kilomètre s’élève en moyenne à 0,19 €. Même tarif que l’an dernier !

Trajets de moins de 1 h

À 0,23 € le kilomètre, le prix moyen est stable par rapport à 2023. Et c’est toujours dans cette tranche horaire que l’on enregistre le coût kilométrique le plus élevé de notre enquête : 0,36 € pour le court voyage (20 minutes) entre les gares d’Aix-en-Provence TGV et d’Avignon TGV. Une option qui, dans les faits, est peu utilisée. À noter, la forte augmentation de la liaison Lille-Bruxelles par Eurostar : 0,27 € le kilomètre contre 0,17 € en 2023 (+59 %).

Trajets de 1 à 2 h

Comme pour les trajets de moins de 1 h, pas d’évolution comparé à l’an dernier. Le prix moyen reste bloqué à 0,20 € pour 1 km. Une particularité : les gros écarts constatés dans cette catégorie. Ainsi, entre le voyage meilleur marché Poitiers-Bordeaux par TGV (0,09 €) et Lille-Londres (0,39 €), la différence est de 0,30 €, pour une durée comparable (autour de 1 h 20). Il est vrai que pour la seconde liaison, il faut emprunter le tunnel sous la Manche. Passage facturé assez cher à Eurostar, l’opérateur (contrôlé à 55 % par la SNCF) qui assure cette liaison.

Trajets de 2 à 3 h

Stabilité de rigueur, là encore : le coût kilométrique moyen est de 0,19 €, comme en 2023. Et ce sont également des lignes internationales (Paris-Luxembourg et Paris-Londres) qui se montrent les plus chères (à 0,31 € et 0,29 € le kilomètre). Comme, donc, pour les tranches 2 à 3 h et 3 à 4 h. La Bretagne est à l’honneur : si l’on prend le TGV entre Rennes et Brest, le passager n’a à débourser que 0,12 €. Le coût le plus intéressant de cette catégorie 2 à 3 h.

Trajets de 3 à 4 h

Une fois n’est pas coutume, voilà un coût kilométrique moyen orienté à la baisse : 0,16 € en moyenne contre 0,18 € il y a 1 an. En revanche, c’est du classique pour le trajet le plus coûteux de cette tranche : toujours une liaison internationale ! En l’occurrence, il s’agit de Paris-Amsterdam à bord de l’Eurostar qui pointe à 0,25 €/km (3 h 20), soit 0,17 € de plus que la plus économique, Bordeaux-Tarbes par TGV (3 h).

Trajets de plus de 4 h

Peu de liaisons dans cette catégorie horaire. Le déploiement des lignes à grande vitesse a rapproché de nombreuses villes. Ah, qu’il est loin le temps où il fallait près de 5 h pour faire Paris-Strasbourg ! Le prix kilométrique moyen augmente peu : 0,16 € contre 0,15 € en 2023… mais 0,12 € en 2019. Et entre le trajet TGV le plus cher (Lyon-Nice, 4 h 24) et le plus abordable (Lille-Aix-en-Provence), il y a 0,09 € d’écart (0,20 € contre 0,11 €).​​​

Le protocole de notre enquête Pour établir le tarif au kilomètre de 91 liaisons nationales et internationales par TGV Inoui, Lyria et Eurostar (1), nous nous sommes connectés, le 12 février 2024, sur le site de la SNCF (Sncf-connect.com). Nous avons relevé le prix de chacune des lignes pour un passager de 30 à 59 ans souhaitant effectuer un aller simple en seconde le vendredi 15 mars sur le premier train disponible à partir de 17 h. C’est le tarif le plus bas qui a été retenu. Les prix relevés ont été divisés par la distance terrestre séparant les villes de départ et d’arrivée, ce qui nous a permis de calculer un coût indicatif du kilomètre. Les 91 liaisons sont ventilées dans 5 tableaux présentés selon la durée du trajet : moins de 1 h, de 1 à 2 h, de 2 à 3 h, de 3 à 4 h et plus de 4 h.