La promesse d’un « accès gratuit à l’ensemble du réseau de transport en commun pour les populations accréditées et les détenteurs de billets » inscrite dans le dossier de candidature de la ville de Paris pour les jeux Olympiques 2024 – et qu’Île-de-France Mobilité a toujours jugée irréaliste – a fait long feu. Dans l’optique de financer le surcoût lié à l’augmentation de l’offre de transports pendant la période, estimé à 200 millions d’euros, le prix des tickets va au contraire fortement augmenter.

Le ticket de métro à l’unité va ainsi quasiment doubler et passera à 4 € du 20 juillet au 8 septembre 2024 (1). Le carnet de 10 tickets coûtera 32 €, contre 16,90 € actuellement, et 17,30 € à partir du 1er janvier 2024.

Il sera également possible d’acheter un passe spécial « Paris 2024 » qui permettra de se déplacer dans toute l’Île-de-France, aéroports compris. Il coûtera 16 € pour 1 journée, 30 € pour 2 jours, 42 € pour 3 jours et 70 € pour la semaine.

Durant cette période, il ne sera plus possible d’acheter un forfait Navigo quotidien (actuellement à 8,45 € pour deux zones ou 20,10 € pour toutes les zones) ou hebdomadaire (30 € pour toutes les zones).

Il restera toutefois possible d’acheter un forfait mensuel (actuellement à 84,10 € par mois, il passera à 86,40 € au 1er janvier) et de le charger sur un passe Navigo Découverte. Un visiteur restant 2 semaines à Paris aura donc tout intérêt à choisir cette option plutôt que de payer 140 € de passe « Paris 2024 ».

Les abonnés mensuels et annuels non concernés

L’autorité des transports franciliens précise que cette hausse ne concernera pas les abonnés, soit 5 millions de personnes. C’est le cas des titulaires d’un passe Navigo, en formule mensuelle et annuelle, du forfait Imagine’R pour les scolaires et étudiants, du Navigo senior, du forfait Améthyste et de la tarification sociale.

Cette tarification spéciale affectera donc surtout les usagers occasionnels du métro. Ils devront, pour ne pas payer trop cher, acheter leurs tickets à l’avance et les charger sur une carte Navigo Easy. Ils pourront aussi se tourner vers le passe Navigo Liberté+, qui permet de payer ses trajets à l’unité. Ses détenteurs ne sont pas concernés par la hausse et seront débités de 1,73 euro par trajet sur la période.

Île-de-France Mobilité justifie le prix exorbitant du ticket de métro à l’unité par la volonté de dissuader les touristes et visiteurs de choisir ce titre et de former de longues files d’attente aux guichets. Il est dommage que, pour fluidifier l’accès aux transports, elle n’ait pas plutôt profité de ces JO pour permettre le paiement des trajets en sans contact, en passant une carte bancaire directement sur les bornes de validation. Ce qui s’apparente à de la science-fiction pour les Franciliens est possible depuis plusieurs années dans de nombreuses villes, de Tbilissi à Marseille, en passant par Rome, Londres, Dijon ou Lyon.

1. Les jeux Olympiques se dérouleront du 26 juillet au 11 août et les jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre.