Jeux Olympiques 2024

Si l’on pouvait se douter que les prix des hôtels augmenteraient à Paris pendant les jeux Olympiques (JO), l’été prochain, on n’imaginait pas que ce serait dans de telles proportions ! C’est ce que révèle notre étude sur 80 établissements.

Des tarifs olympiques ! Dans la perspective des JO de Paris, l’été prochain, les hôteliers locaux n’y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils ont littéralement fait flamber leurs tarifs, comme le révèle notre étude. Certes, on s’attendait à de fortes hausses par rapport aux prix « normalement » pratiqués. Mais pas d’une telle ampleur !

Cérémonie d’ouverture

Pour aboutir à cette conclusion, nous avons relevé les 20 et 21 décembre les tarifs des chambres (2 adultes) pour la nuit du 26 au 27 juillet, jour de la cérémonie d’ouverture qui se déroulera sur plusieurs kilomètres le long de la Seine, au cœur de la capitale. Nous avons ciblé 80 établissements – essentiellement des 3 et 4 étoiles – situés à proximité. Nous les avons comparés aux prix annoncés 15 jours plus tôt, pour la nuit du 12 au 13 juillet. À l’arrivée, voici les principaux chiffres qu’il faut retenir :

50 % des hôtels contactés disaient ne plus avoir de disponibilités pour la date souhaitée sans que l’on sache s’ils étaient déjà complets, s’ils n’avaient pas encore ouvert leurs réservations, s’ils gardaient des chambres en stock… ;

sans que l’on sache s’ils étaient déjà complets, s’ils n’avaient pas encore ouvert leurs réservations, s’ils gardaient des chambres en stock… ; 1 033 €, c’est prix moyen pratiqué pour la nuit du 26 au 27 juillet 2024, contre 317 € pour celle du 12 au 13 juillet, soit une hausse de 226 % ;

contre 317 € pour celle du 12 au 13 juillet, soit ; 30 % des hôtels proposant des chambres exigeaient que l’on réserve au moins 2 nuitées (cela pouvait monter jusqu’à 5 !). De fait, dans cette configuration, la nuit passe à 391 € en moyenne. Le nombre moyen de nuitées imposées s’élevait à 3,4, soit un séjour moyen à 2 947 € (867 € la nuit en moyenne).

Lors du championnat d’Europe de 2016 et de la Coupe du monde de football de 1998, qui se sont déroulés dans plusieurs villes de France, Que Choisir a déjà épinglé les hôtels qui avaient profité de l’occasion pour fortement augmenter leurs prix. Les hausses étaient cependant restées « plus raisonnables ».