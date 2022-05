© stock.adobe.com Prix des hôtels La Ligue des champions fait flamber Paris !

La finale de la Ligue des champions oppose le 28 mai prochain Liverpool (Angleterre) au Real Madrid (Espagne). Elle se déroulera au Stade de France, tout près de Paris. Les hôteliers ont profité de l’événement pour monter leurs tarifs à des niveaux incroyables !

Si vous souhaitiez venir à Paris pour le week-end de l’Ascension et que vous n’avez personne pour vous héberger, évitez ! Surtout si vous envisagiez y passer la nuit du 28 au 29 mai. Et d’ailleurs, pas sûr que vous puissiez trouver une chambre d’hôtel.

La raison ? Les prix pratiqués par les hôtels de la capitale qui, quelle que soit leur catégorie, flambent cette nuit-là. Et pas qu’un peu. Pour l’expliquer, il suffit de regarder du côté du… ballon rond.

Ce samedi 28 mai à 21 h, le Stade de France, situé à Saint-Denis à quelques kilomètres de Paris, accueille la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, la compétition phare du football européen. Elle oppose les Anglais du Liverpool FC aux Espagnols du Real Madrid, deux clubs parmi les plus populaires au monde.

Des tickets qui valent de l’or

Les supporters anglais – à un degré moindre, les supporters espagnols – ont l’habitude de se déplacer en masse pour suivre leur équipe favorite. Et cette finale ne dérogera pas à la tradition. Des bataillons entiers viendront en outre sans billet, espérant en trouver au marché noir à des prix qui peuvent allègrement dépasser les 10 000 €. Visiblement, chez ces passionnés, quand on aime, on ne compte pas…

Des billets qui sur le marché officiel sont déjà chers : de 70 à 690 € selon la catégorie. Pour ce match, sur les 80 000 sièges que compte le Stade de France, 50 000 ont été attribués aux supporters des deux clubs. Les 30 000 autres ? Essentiellement réservés par l’UEFA, l’organisateur de la compétition, qui les redistribue aux fédérations membres, à des invités…

Mais au coût déjà exorbitant du ticket, il convient d’ajouter celui de l’hébergement sur place pour la nuit qui suit le match, incontournable vu la distance qui sépare Paris de Liverpool et Madrid. Et, comme lors de l’Euro 2016 qui avait lieu en France, attention au coup sur la tête !

La nuit à près de 5 000 € !

Le 18 mai, vers 15 h, nous nous sommes rendus sur le site Booking.com pour relever les prix (nuit du 28 au 29 mai pour 2 personnes) dans quelques établissements parisiens, essentiellement de catégories 2 et 3 étoiles. Il ne restait alors que très peu de disponibilités. Ci-dessous, quelques exemples (onze, comme le nombre de joueurs dans une équipe de foot !) sélectionnés de manière aléatoire.

Prix de 11 hôtels parisiens pour la nuit du 28 au 29 mai pour 2 personnes

Royal Phare, VII e arr. (1) : 4 996 €

arr. (1) : 4 996 € Du Romancier, VIII e arr. (4 étoiles) : 4 378 €

arr. (4 étoiles) : 4 378 € Aladin, XIII e arr. (2 étoiles) : 3 038 €

arr. (2 étoiles) : 3 038 € Lux Picpus, XII e arr. (2 étoiles) : 2 162 €

arr. (2 étoiles) : 2 162 € De la perdrix rouge, XIX e arr. (2 étoiles) : 1 452 €

arr. (2 étoiles) : 1 452 € André latin, V e arr. (3 étoiles) : 1 176 €

arr. (3 étoiles) : 1 176 € Royal Wagram, XVII e arr. (2 étoiles) : 1 161 €

arr. (2 étoiles) : 1 161 € Timotel Montparnasse, XIV e arr. (3 étoiles) : 1 084 €

arr. (3 étoiles) : 1 084 € B and B Batignolles, XVII e arr. (3 étoiles) : 1 003 €

arr. (3 étoiles) : 1 003 € Tipi, XIV e arr. (2 étoiles) : 1 001 €

arr. (2 étoiles) : 1 001 € Arotel, XIVe arr. (2) : 998 €

(1) L’hôtel n’a pas demandé à être classé.

(2) En attente de classement mais « normalement c’est 3 étoiles », selon l’hôtel.

En comparaison, pour la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mai, il était très facile de trouver des établissements (2 ou 3 étoiles) qui affichaient, lors de notre relevé, des prix compris entre 130 et 200 €.