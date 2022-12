© Getty Images Grève SNCF de décembre 2022 Comment se faire rembourser

Environ 200 000 voyageurs devraient être privés de train pendant les fêtes de fin d ‘année, en raison d’un mouvement social à la SNCF. Les personnes touchées peuvent échanger ou rembourser leur billet et obtenir un bon d’achat d’une valeur équivalente à 2 fois celle du trajet annulé.

La circulation des trains sera perturbée à partir de ce vendredi et jusqu’au lundi 26 décembre en raison d’une grève des contrôleurs de la SNCF, qui réclament notamment des augmentations de salaire. L’entreprise a annoncé ce mercredi que 2 TGV sur 5 devraient être supprimés en moyenne sur le territoire, avec des disparités selon les régions. Selon le secrétaire général de l’Unsa-Ferroviaire, syndicat qui n’appelle pas à la grève, les perturbations pourraient même durer jusqu’à la Saint-Sylvestre. C’est d’autant plus probable qu’« il n’y aura plus de négociations d’ici l’année prochaine », a expliqué Didier Mathis jeudi sur France Info.

La SNCF a annoncé que les passagers dont le train est annulé peuvent l’échanger sans frais ou obtenir un remboursement. Ils recevront, en plus du remboursement, une « compensation exceptionnelle » équivalente à 200 % du montant du billet, sous forme de bon d’achat.

Comment savoir si mon train est annulé ?

Tous les voyageurs devant voyager ce week-end recevront ou ont déjà reçu un SMS ou un courriel spécifiant si leur train est maintenu ou annulé. La SNCF a aussi mis en place un formulaire sur son site Internet (1) où il suffit d’entrer son numéro de train et sa date de départ pour savoir s’il circulera ou non. La SNCF recommande de consulter le site la veille du départ, à partir de 17 h, pour bénéficier de l’information la plus fiable possible.

Comment échanger mon billet ou me faire rembourser ?

L’échange du billet est gratuit, même pour les billets « non échangeables et non remboursables », à condition d’en faire la demande avant l’heure de départ initiale du train. Cet échange est sans frais, même en cas de différence de prix entre les deux billets : si votre billet initial était à 49 € et que vous l’échangez contre un billet à 79 €, la différence ne vous sera pas facturée.

Pour réaliser cet échange ou demander un remboursement, rendez-vous sur le site de la SNCF, puis cliquez sur l’onglet « Billets » ou l’onglet « Compte client ». Indiquez le nom utilisé pour acheter le billet ainsi que la référence du dossier et cliquez sur « Échanger » ou « Annuler ». Le prix de votre billet sera remboursé sur votre compte bancaire dans un délai de 3 à 5 jours.

Vous pouvez également effectuer cette démarche auprès d’un agent conversationnel (chatbot) mis en place par la SNCF (2).

Comment obtenir le bon d’achat complémentaire ?

Après avoir demandé le remboursement ou l’échange de votre billet, vous recevrez automatiquement le remboursement du bien puis le bon d’achat exceptionnel quelques jours plus tard. Si votre billet a été supprimé avant l’annonce de cette mesure, vous pouvez faire la demande de compensation exceptionnelle à l’aide d’un formulaire dédié (3). Pour les trajets Ouigo, vous n’avez pas de démarche à faire, votre compensation vous sera envoyée par courriel dans les prochains jours. Pour les trajets en TER, la demande peut être effectuée auprès du service client de la région concernée (4).

Attention, cette compensation exceptionnelle ne concerne pas les trajets Eurostar et Thalys et ne peut pas être délivrée en gares ou boutiques SNCF. Le bon d’achat est dématérialisé et valable 1 an sur tous les trajets SNCF.

1. https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/recherche-numero-train

2. https://tout-oui.sncf.com/

3. https://sncf.force.com/Ouifit/s/?language=fr&queue=BK%204MvTKwrn7xxM %20R2rjDZ6EVK9q070EmvMFZXPylFI%3D&event=V9glpmU%2F1tEgFzURJkVz4bik9%20Rt4iIwPAoz%20jmCe1w%3D&applicationorigine=Q09sv2DGgwb5P7xgUIO94Q%3D%3D

4. https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/carte-et-tarifs-ter