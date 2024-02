Carte Avantage SNCF

« J’ai exigé de la SNCF qu’il n’y ait pas de nouvelle hausse en 2024 sur les prix plafonds » de la carte Avantage. Sur France Info, le 7 décembre dernier, la promesse de l’ancien ministre des Transports, Clément Beaune, ne souffrait d’aucune ambiguïté : les détenteurs de la principale carte de réduction de la SNCF ne verraient pas leurs avantages rognés. Patatras, le 1er février, l’entreprise publique a relevé de 20 € les prix plafonds facturés aux détenteurs de la carte Avantage sur les lignes Paris-Rennes, Paris-Lorient, Paris-Poitiers, Lille-Lyon et Lille-Strasbourg.

Vendue 49 € et déclinée en plusieurs versions (Adulte, Senior et Jeune), la carte Avantage donne accès à de multiples réductions sur le prix normal des billets. Elle garantit aussi à ses détenteurs un prix maximal sur les billets 2nde classe des TGV Inoui et les trains Intercités en fonction de la durée du trajet :

49 € pour les trajets inférieurs à 1 h 30 ;

69 € pour les trajets entre 1 h 30 et 3 h ;

89 € pour les trajets de plus de 3 h.

Si, officiellement, ces plafonds de prix n’ont pas bougé, la SNCF a profité de ce début d’année pour changer sa manière d’évaluer la durée d’un trajet. Fini l’époque où elle se basait sur le temps mis par le train le plus rapide. « Les prix plafonnés de la carte Avantage sont désormais calculés en fonction du temps de parcours moyen observé sur un trajet sans correspondance (conformément aux conditions générales de vente), afin de mieux refléter la réalité du temps de parcours des voyageurs », explique la SNCF à Que Choisir. Conséquence : les temps de parcours retenus sont mécaniquement allongés.

Prenons, par exemple, le cas du Paris-Rennes. Jusqu’ici, la SNCF retenait la performance du train direct qui relie les deux villes en 1 h 25. Désormais, elle tient aussi compte des TGV Inoui plus lents, car marquant l’arrêt dans des gares intermédiaires comme Laval ou Le Mans. Les Paris-Rennes mettant en moyenne plus de 1 h 30 pour relier les deux villes, le prix plafond de la carte Avantage pour ce trajet passe de 49 € à 69 €. Même logique pour le Paris-Poitiers. Quant aux Lille-Lyon, Lille-Strasbourg et Paris-Lorient, ils basculent, eux, dans la catégorie des trains mettant plus de 3 h et voient donc leurs tarifs maximaux passer de 69 € à 89 €.

Révélée par le média en ligne L’informé, cette hausse de tarifs aurait, à en croire la SNCF, un impact limité sur le budget des voyageurs. « Les prix plafonnés modifiés pour ces 5 destinations ne concernent que les paliers de prix les plus élevés de 2nde classe. La majorité des voyageurs avec la carte Avantage voyagent à un prix inférieur au prix plafonné. Ces prix plafonnés sont en effet atteints dès lors que les TGV sont fortement demandés, comme sur des périodes de pointe », affirme-t-elle à Que Choisir. Certes, mais n’oublions pas, non plus, que tous les plafonds de prix de la carte Avantage ont déjà été relevés de 10 € en août 2023. Résultat, sur un Paris-Rennes, le prix maximal applicable est passé de 39 € en février 2023 à 69 € aujourd’hui, soit une augmentation de 76,9 % en 1 an !