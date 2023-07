SNCF La carte Avantage bientôt moins intéressante

À partir du 29 août, les plafonds de prix des billets SNCF achetés avec une carte Avantage vont augmenter de 10 €. Ils atteindront 89 € pour les trajets de plus de 3 h.

Deux ans après son introduction en remplacement des cartes Avantage Week-end, Avantage Famille, Avantage Jeune et Avantage Senior, la carte unique Avantage de la SNCF évolue. Et pas dans le bon sens pour les usagers. À partir du 29 août, les prix plafonnés des billets en seconde classe vont augmenter de 10 €. Ils s’établiront à :

49 € pour les trajets de moins de 1 h 30 ;

69 € pour ceux entre 1 h 30 et 3 h ;

89 € pour les trajets plus longs.

Le prix de la carte reste inchangé, à 49 € par an, tout comme la promesse d’une réduction de 30 % du prix de certains billets TGV et Intercités (sur un aller simple le samedi ou le dimanche, sur un aller simple en semaine avec un enfant, sur des voyages aller-retour incluant au moins la nuit du vendredi, samedi ou dimanche), ainsi que des réductions pour les trajets en TER dans certaines régions. Les anciens plafonds restent valables pour les trajets effectués après le 29 août, à condition qu’ils aient été réservés avant cette date.

Auprès de l’AFP, la SNCF a justifié ce relèvement des plafonds par la hausse de ses coûts et, dans une lapalissade, a ajouté que « cela ne modifie rien pour tous [les] clients qui ne possèdent pas cette carte ». L’entreprise assure aussi que la mesure sera indolore pour « la plupart des bénéficiaires de la carte Avantage car ceux-ci paient dans la majorité des cas moins que le prix plafond ».

À noter : la SNCF a annoncé au Parisien la vente, les 31 juillet et 1er août, de 300 000 billets TGV et Intercités à 29 €, 39 € et 49 € pour des trajets effectués pendant le mois d’août.