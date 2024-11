Les implants dentaires représentent une somme non négligeable pour remplacer une dent arrachée : autour de 2 000 € par dent. Pour l’heure, ils ne sont pas remboursés par l’assurance maladie. Si la plupart des complémentaires santé participent aux frais, une part de la somme reste à la charge du patient. Malgré ces freins, 1 million d’implants ont été posés en 2023 en France. Après plusieurs dérives au sein de centres dentaires low cost, concernant notamment des implants dentaires, l’assurance maladie a lancé une réflexion sur le remboursement de ces soins. La Haute Autorité de santé (HAS) s’y dit favorable, qu’il s’agisse d’implants pour une dent ou pour l’intégralité de la dentition.

Lorsque l’intégralité d’une dent est arrachée par le dentiste, la seule option remboursée à ce jour est le bridge. Il est moins coûteux qu’un implant, mais nécessite de détériorer les dents voisines, même si elles sont saines. Autre argument en faveur de l’implant : il résiste mieux aux années et ne présentent pas plus de complications. Lorsqu’une prothèse complète amovible, plus souvent appelée « dentier », est nécessaire, les plaintes ne sont pas rares. Outre le besoin de recourir à des colles, la situation est souvent mal vécue par les patients. Le recours aux implants pour fixer la prothèse allie deux avantages : confort ‒ elle tient mieux, ce qui améliore la capacité à mâcher – et moindre impact sur la vie sociale.

Parcours en amont et en aval de l’intervention

Mais la pose d’un implant reste un acte invasif qui nécessite quelques précautions, notamment pour éviter le risque d’infection ou d’échec des soins. Pour mieux encadrer leur déroulement, la HAS a produit des recommandations sur le parcours en amont et en aval de l’intervention. Elle y souligne l’intérêt de détecter les facteurs de risque d’échec (tabagisme, diabète, ostéoporose, bruxisme) mais aussi de maintenir une bonne hygiène buccodentaire après les soins. Un brossage quotidien, avec une brosse à dents et une brossette interdentaire ou du fil dentaire est particulièrement recommandé.