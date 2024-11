Pour combler les caries dentaires, le mercure avait tout de l’amalgame idéal, en alliage avec l’argent, l’étain ou le cuivre. Très malléable à la pose, parfaitement rigide une fois en place, il avait l’avantage, en plus, de durer dans le temps. Seulement voilà, le mercure n’est bon ni pour l’environnement ni pour la santé humaine, même en faible quantité. C’est pourquoi l’Union européenne a décidé de le bannir totalement de la pratique dentaire à compter du 1er janvier 2025. Il était déjà interdit pour les soins aux femmes enceintes et aux moins de 15 ans depuis 2018.

En France, pour des raisons esthétiques, les amalgames gris au mercure étaient déjà passés largement au second plan, laissant place à des matériaux équivalents plus discrets, de la même couleur que la dent, à base de résines composites. Par conséquent, les patients n’y sont plus tellement exposés, et les chirurgiens-dentistes et assistants dentaires non plus, qui étaient par le passé constamment au contact du mercure par inhalation.

Les enfants plus vulnérables

Et c’est une bonne chose : le mercure est un métal lourd dont les effets sur la santé peuvent être délétères. Dans sa forme élémentaire (celle utilisée en