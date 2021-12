© Orawan - stock.adobe.com Thyroïde Évitez les opérations inutiles

Trop d’ablations de la thyroïde sont réalisées sans que l’on ait pris la peine de vérifier que c’était nécessaire. Pour éviter cette maltraitance, la Haute Autorité de santé a édité des documents de bonnes pratiques à destination des médecins mais aussi des patients.

Les nodules thyroïdiens sont des « petites boules » qui apparaissent dans la thyroïde, cette petite glande à la base du cou qui produit diverses hormones essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Ces nodules sont fréquents : environ 50 % d’entre nous en ont. Et ils sont très majoritairement bénins : c’est le cas plus de 9 fois sur 10. La plupart du temps ils ne nécessitent qu’une simple surveillance. Mais parfois, quand ils sont cancéreux notamment, ils justifient d’ôter toute la glande, une opération appelée ablation de la thyroïde.

Traitement à vie

Mais, en pratique et en France, on constate que cette ablation est réalisée dans deux cas sur trois sans qu’il y ait eu, au préalable, de cytoponction. Or, cet examen – qui consiste à prélever avec une fine aiguille des cellules du nodule en vue de les analyser – est pourtant un prérequis indispensable pour voir si le nodule est cancéreux ou non. L’absence de réalisation de cet examen signifie donc que les personnes se voient retirer leur thyroïde… sans que l’on sache si c’était vraiment nécessaire. Les conséquences de cette opération sont pourtant loin d’être anodines : en plus des risques inhérents à l’intervention chirurgicale, de nombreux patients doivent ensuite être traités à vie par des hormones (lévothyroxine).

Pour améliorer les pratiques, la Haute Autorité de santé (HAS) vient d’éditer une fiche à destination des médecins mais aussi un document destiné directement aux patients. Ce dernier n’explicite malheureusement pas clairement les mauvaises pratiques dans la prise en charge actuelle. Mais il a l’avantage de préciser en termes simples ce que doit être une bonne prise en charge en cas de découverte d’un nodule thyroïdien. Cela évitera peut-être aux patients d’être opérés sans que les conditions requises ne soient remplies. Les personnes concernées, ou curieuses, le consulteront avec intérêt à l’adresse suivante : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3287556/fr/nodule-de-la-thyroide-comment-l-explorer.