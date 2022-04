© Postmodern Studio - stock.adobe. Vente entre particuliers Arnaque au paiement sécurisé sur Le Bon Coin

Sur Le Bon Coin comme ailleurs, le fait qu’un interlocuteur insiste pour passer par le système de paiement sécurisé de la plateforme n’est pas une garantie absolue de sécurité. Explications.

Peu de temps après avoir mis en vente sur Le Bon Coin son ordinateur haut de gamme, Elie est contacté par un acheteur prêt à lui verser la somme demandée ainsi que les frais d’expédition. L’homme propose même de payer via le système de paiement sécurisé de la plateforme. Plutôt rassurant ! Après quelques échanges, l’acheteur informe Elie qu’il a procédé au paiement et l’alerte sur le fait qu’il devrait recevoir une notification de la part du Bon Coin lui assurant que l’argent a bien été réceptionné. De fait, dans la foulée, Elie reçoit un mail semblant émaner du Bon Coin, sur lequel figurent son nom, le prix payé, le descriptif de l’objet ainsi que l’adresse où expédier le colis afin de récupérer son argent.

Le mail reçu par Elie lui annonçant avoir reçu le paiement et provenant, apparemment, du Bon Coin.

Heureusement, Elie a le bon réflexe. Avant d’envoyer l’ordinateur, il se rend sur le site Leboncoin.fr et sur les forums Internet pour en savoir plus sur ce système de paiement sécurisé. Il découvre alors que le message aurait dû lui parvenir dans la messagerie sécurisée Le Bon Coin, et non par mail. Car cette messagerie est surveillée par les services de la plateforme, alors qu’un mail, aussi convaincant soit-il, peut être émis par n’importe qui. Il apprend aussi que d’autres vendeurs ont été escroqués de cette manière. De fait, s’il n’y avait pas pris garde, Elie aurait expédié son ordinateur et n’aurait jamais reçu son argent. Et pour cause, l’e-mail qu’il a reçu ne provenait pas du Bon Coin et l’acheteur n'avait pas versé le moindre centime. Preuve qu’il s’agissait d’une arnaque, le compte a été désactivé par Le Bon Coin dès qu’Elie l’a signalé. Mais combien d’autres personnes en ont été victimes avant ?

À l’instar du Bon Coin, d’autres plateformes de vente ou de location entre particuliers ont mis en place des systèmes de paiement sécurisés, des procédures fiables, à condition de les utiliser exactement comme indiqué. De manière générale, mieux vaut faire preuve d’une extrême méfiance lorsque l’on vend ou achète sur ce genre de plateformes, notamment sur la plus importante d’entre elles, Le Bon Coin, car de nombreux escrocs y sévissent. Annonces mensongères, usurpation d’identité, fausses déclarations de perte ou de casse, phishing, etc., les escrocs ne manquent pas d’imagination. Méfiez-vous des comportements suspects, préférez une remise en mains propres et échangez par le biais de la messagerie intégrée au site. Au moindre doute, cherchez des témoignages sur les forums, demandez conseil au service client de la plateforme, voire ne donnez pas suite.