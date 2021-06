© famveldman - stock.adobe.com Vétérinaires Les différences de tarifs entre régions se creusent

Les tarifs de certains actes vétérinaires ont fortement progressé depuis 2018, selon une enquête du site de conseils aux propriétaires d’animaux Le Mammouth Déchaîné dont nous dévoilons les résultats en exclusivité. Les soins lors de la première année de vie d’un grand chien vous coûteront en moyenne 30 % de plus qu’il y a 3 ans. Des tarifs qui varient grandement entre régions.

Les tarifs vétérinaires varient « du simple au triple », écrivions-nous en 2018 à l’occasion d’une vaste enquête à ce sujet. Déplorera-t-on bientôt qu’ils oscillent du simple au quadruple ? Un relevé de prix (1) mené par le site Le-mammouth-dechaine.fr, prenant pour référence le protocole et les résultats obtenus par l’UFC-Que Choisir à l’époque, montre que les tarifs de plusieurs actes vétérinaires ont progressé bien plus rapidement que l’inflation.

Parmi les actes ayant le plus augmenté figurent la stérilisation d’une chienne (+6,9 % à 308 € en moyenne) et d’un chien (+10,6 %, à 199 €) mais aussi le rappel de vaccination, qu’il s’agisse d’un chat (+4,9 % à 64 €) ou d’un chien (+9,8 % à 56 €). Seule bonne nouvelle : les tarifs moyens pour une consultation de base sont restés stables, à 36 € pour un chat et 37 € pour un chien.

En 2018, nous avions estimé que le coût des soins vétérinaires pendant la première année de la vie de l’animal (primo-vaccination et rappel sans rage, stérilisation et une consultation de base au cas où) était d’environ 227 € pour un chat, 284 € pour une chatte, 268 € pour un labrador mâle et 339 € pour un labrador femelle. Trois ans plus tard, la facture était respectivement de 235 € et 294 € pour les chats mâles et femelles ; 349 € et 458 € pour un labrador mâle et femelle. Soit, pour ces deux derniers, une augmentation de respectivement 30 % et 35 % !

Les régions Île-de-France, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes sur le podium

Ces tarifs moyens cachent de très forts écarts. Sans surprise, l’Île-de-France est la région la plus chère de métropole pour les chiens où le tarif total des sept actes relevés atteint 845 €, suivie par Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) avec 744 € et Auvergne-Rhône-Alpes avec 708 €. L’Occitanie (601 €) et la Bretagne (583 €) sont les régions où les tarifs apparaissent les moins élevés. Pour les chats, le podium des régions les plus chères est identique (513 € en Île-de-France ; 455 € en PACA et 445 € en Auvergne-Rhône-Alpes), mais les moins chères sont la Normandie (387 €) et les Hauts-de-France (380 €).

Paris remporte la palme

Des disparités importantes se retrouvent aussi au sein d’une même région, voire d’un département. L’étude montre ainsi que les prix pratiqués dans les villes de plus de 50 000 habitants sont plus élevés que dans les communes moins peuplées : jusqu’à 19 % supérieur pour les soins des chats et 15 % en moyenne pour les actes concernant les chiens. Les tarifs moyens relevés à Paris sont, eux, supérieurs de 35 % à la moyenne nationale et de 17 % par rapport au reste de l’Île-de-France.

Les variations de prix importantes – la stérilisation d’une femelle chihuahua peut varier de 99 à 600 € selon le cabinet ; le rappel de vaccination d’un chat de 10 à 113 € ‒ doit vous inciter à comparer les tarifs avant de vous engager auprès d’un vétérinaire. Et de vous renseigner, afin de comprendre ce qui est facturé et les raisons qui peuvent expliquer les prix annoncés. Car au-delà de la liberté des vétérinaires de choisir leur positionnement tarifaire, le niveau de prestations fournies peut varier. Ainsi, pour une stérilisation, les frais seront bien différents si le praticien se contente d’opérer l’animal et de le rendre dans la foulée à son propriétaire, ou s’il le garde une nuit en observation et intègre dans son devis une visite de contrôle.

(1) 2 401 cabinets et cliniques vétérinaires dans 95 départements français ont été interrogés par téléphone du 22 mars au 9 avril 2021 de façon anonyme. Au total, 14 014 tarifs ont été collectés.