Entrer à l’Ehpad peut être un crève-cœur, d’autant plus s'il faut aussi se séparer de son animal de compagnie. Jusqu’ici, seuls certains établissements les acceptaient. Mais depuis le 3 mars, tout résident peut s’installer avec son animal – hormis les chiens de catégories 1 et 2, à savoir les chiens de type ou de race american staffordshire terrier, pitbull, mastiff, rottweiler ou tosa. Une excellente nouvelle, au vu des bienfaits démontrés de leur présence sur la santé physique et mentale.

Posséder un chien est, par exemple, associé à une moindre sédentarité, puisqu’il faut régulièrement le sortir. D'autres travaux suggèrent un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire, et même sur le maintien de l’autonomie. Sur le plan psychologique, garder la responsabilité d’un animal (sorties, hygiène, etc.) aurait une action positive sur l’estime de soi, l’humeur et certaines capacités cérébrales. Le lien avec l’animal, lui, permet d’éviter le repli sur soi et le sentiment d’isolement.

Les résidents souhaitant accueillir leur animal devront néanmoins se plier à certaines conditions. D’abord, les règles de l’établissement doivent être respectées. Ensuite, le résident doit être apte à s’occuper de son animal : alimentation, accès à l’eau, soins quotidiens. Un certificat vétérinaire doit attester de l’absence de comportement dangereux, mais aussi de l’identification de l’animal et de ses vaccinations. Enfin, le personnel doit avoir accès à un matériel permettant de le contenir si nécessaire (laisse, cage, harnais).