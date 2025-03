Vous souhaitez donner un nouveau foyer et beaucoup d’amour à un animal abandonné ? Choisissez d’adopter en refuge, ou auprès d’une association. Mode d’emploi et conseils.

Selon l’Observatoire de la protection des carnivores domestiques (Ocad), près de 200 000 animaux sont pris en charge chaque année, en France, par des refuges et des fourrières. La plupart d’entre eux se retrouvent sans foyer et attendent d’être accueillis. Afin de faire le bonheur d’un pensionnaire, et surtout d’aider un refuge ou une association de protection animale à en soigner de nouveaux, adoptez donc par ce biais ! Les refuges recueillent les bêtes abandonnées ou maltraitées par leurs propriétaires, mais aussi celles saisies dans des élevages non conformes, perdues et non identifiées, issues d’animaux semi-sauvages… et celles provenant de fourrières. Pour trouver une structure près de chez vous, il suffit de contacter un vétérinaire local ou votre mairie, ou encore de consulter les sites Internet d’organisations reconnues (SPA, Fondation Brigitte-Bardot…).

Choisir son nouvel ami

La plupart des grands acteurs du secteur disposent de plateformes numériques avec un moteur de recherche et une liste de candidats à l’adoption par refuge, accompagnée de photos et d’un descriptif pour chacun (âge, race, nom, caractère, etc.). Les associations locales, de plus petites tailles, fonctionnent avec des familles d’accueil et sont plutôt présentes sur les