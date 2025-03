En plus de tomber malade, votre animal de compagnie peut se blesser (brûlure, coupure, chute…) ou avoir un accident (être renversé par une voiture, agressé par un congénère, etc.) et devoir être hospitalisé. Dans ce cas, les soins se monteront à plusieurs centaines d’euros pour les problèmes les moins aigus, et risqueront d’atteindre, voire de dépasser, le millier d’euros en cas de souci médical grave.

Une offre abondante

Les assurances santé pour animaux, non obligatoires, vous garantissent un minimum de remboursement des soins apportés à votre compagnon, en contrepartie d’une cotisation mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Grâce à ce type de couverture, vous récupérerez une partie des frais lorsque votre animal se rend chez son vétérinaire, se fait vacciner, soigner, analyser, opérer… Depuis 10 ans, le créneau se développe à toute vitesse. Les grandes entreprises du secteur (Allianz, Generali et Solly Azar…) se sont lancées, et des petites sociétés ultra-spécialisées (Acheel, Fidanimo ou Kozoo) émergent. Logique, car les clients sont au rendez-vous : « Nous avons noté une hausse des souscriptions depuis le confinement. Et le succès des contrats santé animaux ne se dément pas », précise Julien Fillaud, directeur général du comparateur