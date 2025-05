En résumé L'utilisation d'antiparasitaires est essentielle pour protéger les animaux domestiques mais une erreur d'espèce peut entraîner des intoxications graves, voire mortelles.

L'Anses souligne l'importance de vérifier l'adaptation du produit à l'animal, d'appliquer le traitement sur une zone inaccessible au léchage, d'éviter le contact avec l'animal traité et de signaler tout effet indésirable.

Tiques, puces, moustiques… Nos animaux de compagnie souffrent eux aussi des piqûres de ces insectes – outre le fait qu’ils les rapportent parfois dans nos logements, nous exposant à leurs attaques. Heureusement, chiens, chats et lapins peuvent être efficacement protégés grâce à l’application de produits antiparasitaires, directement sur la peau ou diffusés par un collier. Mais à l’instar des humains, ils peuvent aussi être victimes d’intoxications médicamenteuses si le produit est mal appliqué.

Des risques d’erreurs fatales

Chaque année, les vétérinaires rapportent plusieurs dizaines de cas d’effets indésirables, parfois mortels, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). L’erreur la plus fréquente est l’utilisation, sur des chats, de produits à base de perméthrine destinés aux chiens. Or, les félins sont incapables d’éliminer cette substance, qui peut provoquer chez eux des troubles neurologiques et digestifs parfois mortels. Les lapins, eux, peuvent être intoxiqués par des antiparasitaires à base de fipronil pour chiens et chats, avec comme conséquences une perte d’appétit, des troubles digestifs, voire des convulsions, parfois mortelles. Il est donc primordial de vérifier les conditions d’utilisation et les contre-indications sur les emballages ou les notices d’utilisation.

Les bonnes pratiques d’application de l’antiparasitaire

Avant toute chose, vérifiez si le produit est adapté à l’espèce.

Soyez particulièrement vigilant avec le conditionnement en pipette, à la formulation très concentrée.

Appliquez sur une zone que l’animal ne peut pas lécher (en général la nuque).

Tenez l’animal traité à l’écart des autres animaux, afin qu’ils ne puissent pas le lécher.

Évitez de le caresser pour éviter de vous exposer à ces produits, qui ne sont pas anodins pour l’humain.

En cas d’exposition accidentelle de l’animal, lavez-le avec de l’eau tiède et du savon ou du liquide vaisselle, et demandez rapidement conseil à un vétérinaire.

En cas d’effet indésirable d’un médicament vétérinaire, déclarez-le via le formulaire dédié sur le site de l’Anses : https://pharmacovigilance-anmv.anses.fr/