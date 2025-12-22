CONSEILS

Animaux domestiquesLes maladies qu'ils peuvent nous transmettre

par Stéphany Gardier

Animaux domestiques Les maladies qu'ils peuvent nous transmettre
À poils, à plumes ou à écailles, les animaux de compagnie peuvent transmettre divers types de maladies aux humains. Elles sont le plus souvent bénignes, mais se révèlent parfois difficiles à traiter. Quelques habitudes simples aident à s’en prémunir.

Avec 75 millions d’amis, les Français accueillent de nombreux animaux de compagnie. Sont recensés 16,6 millions de chats, près de 10 millions de chiens, 3,7 millions d’oiseaux de volière et autant de petits mammifères, 8,9 millions d’oiseaux de basse-cour, 2,5 millions d’animaux de terrarium et quasiment 30 millions de poissons ! Avant tout source de bonheur dans nos foyers, ces animaux sont aussi parfois porteurs de bactéries, virus et parasites, dont certains peuvent nous être transmis, provoquant des maladies appelées zoonoses.

Les infections

Si les humains peuvent transmettre des maladies à leurs animaux domestiques – les furets par exemple se sont révélés très vulnérables au virus du Covid –, les contaminations préoccupantes s’effectuent plutôt dans l’autre sens.

Maladie des griffes du chat Les chats sont parfois porteurs d’une bactérie, Bartonella henselae, transmise principalement par griffure, mais aussi par morsure. L’infection provoque une simple rougeur autour de la plaie ou bien des symptômes généraux (fatigue, fièvre, perte d’appétit, mal de ventre ou de tête) qui apparaissent après plusieurs jours. Dans la plupart des cas, la maladie se résout

Stéphany Gardier

