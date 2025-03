1. Dispensaires de la SPA

La Société protectrice des animaux (SPA) gère 12 dispensaires. Des vétérinaires y reçoivent toute l’année des chiens, des chats et des nouveaux animaux de compagnie (NAC). Attention, la SPA réserve l’accès à son réseau de soins à un public à faibles ressources (étudiants, personnes sans domicile fixe, allocataires d’aides sociales…) et à ceux rencontrant des soucis financiers passagers (qu’ils devront motiver). L’accès à ces dispensaires se fait sur rendez-vous et, en général, la première fois, vous présentez vos papiers d’identité ainsi que des justificatifs (avis de non-imposition, attestation de revenu de solidarité active – RSA – ou de bourse étudiante…). Certains centres ne vous demandent que de signer une charte d’engagement. Selon le lieu où vous vous rendrez et votre situation, vous aurez à régler une participation d’un montant libre, ou un prix minimal (30 à 50 % du tarif du marché). Les vétérinaires qui exercent là assurent un suivi médical basique (identification, stérilisation, vaccination), mais également des consultations avancées pour des cas graves. L’affluence étant forte, prévoyez une longue attente.

2. Fondation Assistance aux animaux

Des soins à moindre coût sont proposés par la