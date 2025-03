Ne vous décidez pas sur un coup de tête, adopter un animal est un engagement de longue durée ! Pour que tout se passe bien, informez-vous : certaines races et certains caractères seront mieux adaptés à vos cadre et mode de vie.

1. Quelles sont mes motivations ?

Cela peut paraître évident, et pourtant… Il importe de bien s’interroger avant d’accueillir un animal chez soi, car il ne s’agit ni d’un jouet ni d’un accessoire, mais d’un « être vivant doué de sensibilité », comme le rappelle le Code civil. Vous devez être conscient de ses besoins, et vous assurer de pouvoir toujours y répondre si vous en adoptez un. Ne vous lancez donc jamais sur un coup de tête, en craquant sur une photo ou pour faire plaisir à un proche, car ce projet représente un engagement sur la durée.

2. Prendre un chat ou un chien ?

Tout dépend de vos cadre et mode de vie. Il est indispensable à un chien d’être promené au minimum deux fois par jour. Ce rythme sera-t-il tenable pour vous ? Un chat est plus indépendant, et il n’a pas forcément besoin de sortir. Mais il lui faut un territoire bien à lui – qu’il peut d’ailleurs avoir du mal à partager. Autre point que vous devez considérer : certaines races vivent mieux quand elles ne restent pas seules une grande partie de la journée ; elles ne sont donc pas recommandées aux personnes qui passent leur vie au bureau ou en déplacement. D’autres réclament de souvent se dépenser – elles seront plus adaptées à des