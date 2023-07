© Agriculture.gouv.fr Voyage Pourquoi il ne faut pas ramener de plantes chez soi

En rapportant des végétaux dans vos bagages depuis vos lieux de vacances, vous risquez aussi de ramener dans votre région des organismes nuisibles pour la flore locale (plantes invasives, insectes, bactéries, etc.). Explications.

« Plantes en danger » : avec cette campagne de communication, le ministère de l’Agriculture souhaite faire prendre conscience aux voyageurs qu’un acte en apparence anodin – ramener de ses voyages des plantes exotiques – peut avoir des conséquences graves pour la flore locale. En effet, ces végétaux peuvent transporter des nuisibles, souvent invisibles : des graines d’autres plantes invasives, des insectes, des champignons, des bactéries, des virus… La liste est potentiellement longue.

Ces consignes ne concernent pas que les autres continents. Nos voisins européens, et même les régions françaises abritent aussi des organismes potentiellement nuisibles pour les cultures et les végétaux endémiques d’autres régions. La campagne vise donc à « prévenir la propagation de six dangers majeurs, parfois mortels, pour nos plantes », en métropole et en outre-mer (lire l’encadré), explique le ministère.

Tous ces nuisibles pouvant être transportés par des végétaux (par exemple, des capricornes asiatiques ont été introduits via des bonsaïs), il est donc vivement déconseillé de rapporter ce genre de souvenirs dans ses bagages. Si vous tenez à retrouver chez vous des merveilles floristiques admirées ailleurs, achetez-les à votre retour, chez des professionnels, fleuristes et horticulteurs.