© Rido - stock.adobe.com Accès aux soins Cet été, Bison Futé voit rouge dans le sens des hospitalisations !

Alors que le gouvernement annonce l’entrée dans la 4ème vague qui pourrait prochainement de nouveau déferler sur les hôpitaux, je constate à quel point l’alerte du mois de juin de l’UFC-Que Choisir reste d’actualité : l’embouteillage de patients créé à la suite des déprogrammations d’opérations est conséquent, et tout indique que la situation ne va pas s’améliorer cet été !

Plus d’excuses ! Nous avons assez de recul pour connaître les conséquences délétères des déprogrammations sur la santé des patients (stress, retard de dépistages, aggravation des pathologies…) et la nécessité d’une prise en charge millimétrée. La prochaine vague, et même le « tsunami » évoqué par le gouvernement, exige d’être enfin à la hauteur de l’enjeu de santé publique.

Alors que 39 % des opérations prévues entre mars 2020 et mars 2021 n’avaient toujours pas été réalisées en avril, nous avons appelé en juin à la mise à contribution des cliniques privées pour épauler leurs homologues du public. Un mois plus tard, rien ne semble avoir bougé. Dans ces conditions, le retard pourrait encore s’accentuer pendant la période estivale, en raison du manque de personnel et de la fatigue des professionnels de santé.

Les alertes se multiplient sur la difficulté à mobiliser les soignants cet été. Les associations d’usagers des Pays de la Loire dont l’UFC-Que Choisir ont ainsi fait part de leur inquiétude au début du mois de juillet concernant le maintien de l’accès aux soins des usagers de la région pendant la période estivale. Cependant, le problème est loin de se restreindre à ce territoire en juillet-août : il est fait mention dans la presse de la fermeture des urgences plusieurs nuits dans des hôpitaux de Haute-Saône, d’Ille-et-Vilaine, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne ou encore du Haut-Rhin.

Ces restrictions inacceptables de l’accès aux soins démontrent une nouvelle fois que le « laisser-faire » persistant en termes de répartition des professionnels de santé sur le territoire est une impasse pernicieuse. L’UFC-Que Choisir y reviendra, avec des propositions fortes, à l’automne.