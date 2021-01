Consommation énergétique des logements Douche froide pour les ménages

La publication au journal officiel du décret fixant le seuil à partir duquel un logement sera considéré énergivore au point d’en devenir indécent, ressemble à une passoire. Si la loi de « Transition énergétique et croissance verte » de 2015 avait entendu mettre en place un critère de performance énergétique minimale à respecter, avec une réelle ambition pour lutter contre les passoires thermiques que l’UFC-Que Choisir dénonce depuis des lustres, la Montagne a accouché d’une souris.

Avec ce décret, le gouvernement joue petit bras et ne s’en cache même pas ! « Nous assumons de démarrer doucement avec un seuil assez peu contraignant pour s’attaquer en priorité aux pires passoires thermiques et laisser un peu de visibilité aux autres propriétaires. Le but est de monter en puissance par la suite…. » a indiqué Emmanuelle Wargon. « Assez peu contraignant », c’est le moins que l’on puisse dire… Le seuil de 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an est effectivement bien chiche… Si je peux entendre que certaines zones ne présentent pas une offre locative suffisante pour répondre à la demande, je m’interroge sur ce choix à mille lieues des travaux de la convention citoyenne pour le climat.

Alors que l’UFC-Que Choisir avait combattu le seuil de 500kwh initialement proposé, en plaidant pour un montant plus strict au vu de l’enjeu climatique et économique pour les ménages, la déception est à la hauteur de l’attente : immense ! Avec ce seuil, seuls 90 000 logements seraient concernés… Mais cette estimation interroge. En effet, l’étude d’impact évoquait pour le seuil initialement envisagé de 500 kWhef/m²/an 250.000 à 400.000 logements… Quelle est la réalité des chiffres ? En tout état de cause, au motif qu’ils sont logés, de nombreux ménages vont continuer à subir une facture énergétique très salée pour encore de nombreuses années tant que le gouvernement ne se décidera pas à faire de la transition énergétique des logements une réelle priorité.