Étiquetage nutritionnel Nutri-Score, champagne et roquefort

Bien qu’elles soient parfois peu médiatisées, car elles se déroulent dans les arcanes du Parlement européen de Strasbourg, certaines victoires méritent d’être sous le feu des projecteurs. Le vote cette semaine de la stratégie alimentaire « De la Ferme à la Table » fait partie de ces succès décisifs, puisqu’il valide le principe d’un étiquetage nutritionnel harmonisé à l’avant des produits, obligatoire dans toute l’UE.

Je ne peux que saluer la détermination des eurodéputés qui, en dépit des nombreuses pressions exercées par les détracteurs du Nutri-Score, ont fait triompher la science et les consommateurs. À une très large majorité (65 %), ils se sont prononcés pour ce que l’UFC-Que Choisir appelle de longue date : un étiquetage nutritionnel simplifié, harmonisé, obligatoire, fondé sur des données scientifiques, facilement compréhensible, et permettant la comparaison des produits en se basant sur une même échelle.

Ainsi, et une fois n’est (presque) pas coutume, les lobbyistes agroalimentaires n’auront pas réussi à renverser la tendance et réduire à néant l’ambition initiale. Ce ne sera pourtant pas faute d’avoir essayé ! Le débat européen s’est même invité dans les médias français ces derniers jours prenant la forme d’une soi-disant bataille entre le Nutri-Score et le roquefort.

Lactalis qui, n’oublions pas de le rappeler, est l’une des grandes multinationales de l’industrie laitière, a savamment orchestré une stratégie d’influence en mettant en avant le roquefort, pour contrer le Nutri-Score quelques jours avant ce vote européen crucial. Sous couvert de la défense du patrimoine culinaire français, le géant cherchait-il à éviter que ses autres productions industrielles ne soient contraintes de révéler leurs véritables qualités nutritionnelles ?

Fin 2022, la Commission présentera donc son étiquetage nutritionnel obligatoire européen. Je l’invite à écouter les consommateurs et choisir le Nutri-Score. Déjà adopté comme étiquetage officiel volontaire en France et dans 6 autres pays, il a démontré qu’il était le système le plus compréhensible et efficace afin d’opter pour des modes alimentaires plus sains. Je l’appelle également à résister avec courage aux lobbyistes qui tenteront d’exempter par tous les moyens leurs produits et de proposer des modifications méthodologiques, afin de leur conférer de meilleures notes. Le Parlement l’a rappelé : la gouvernance de l’étiquetage européen ne pourra être basée que sur la science et au service de la santé publique.

J’espère donc pouvoir, dans quelques mois, vous donner rendez-vous pour célébrer la victoire du Nutri-Score, avec du champagne… et du roquefort !