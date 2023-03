© Richard Villalon - stock.adobe.c Fin des tickets de caisse Un report salutaire

Déjà reportée au 1er avril, la suppression de l’impression automatique des tickets de caisse serait de nouveau repoussée à l’été (le 1er août ou le 1er septembre) a annoncé le ministère de l’Économie, en raison de l’inflation.

À travers ces reports, Bercy reconnaît donc l’importance du ticket de caisse pour la bonne gestion de son budget, la matérialisation et le suivi de ses dépenses, alors même que cet argument semblait voler en éclat au moment de l’adoption de la mesure législative. Pour rappel, l’UFC-Que Choisir alliée à de nombreuses autres associations de consommateurs, n’a eu de cesse de critiquer et s’opposer à cette suppression par défaut, interrogeant même son bien-fondé écologique (les tickets dématérialisés pouvant émettre plus de gaz à effet de serre que le ticket papier, sans parler de la problématique question des données personnelles qu’ils posent)… Vous avez dit « Greenwashing ? »

Si nous avons obtenu que les tickets papier soient encore systématiquement remis pour les opérations annulées ou pour ceux mentionnant les durées de garanties (biens durables), notre demande principale n’a toujours pas été entendue. Elle vise à ce que les consommateurs soient systématiquement interrogés sur leur choix d’obtenir ou non ce précieux papier, outil indispensable de preuve d’achat. Le gouvernement se contente pour l’heure, conformément au décret de décembre, d’un simple affichage en caisse de la possibilité de le demander, dont la visibilité n’est en rien garantie…

Dès lors qu’un nouveau décret doit repousser la date d’entrée en vigueur de la suppression à l’été, je ne peux donc manquer d’appeler le gouvernement à être cohérent. S’il semble désormais convaincu de l’utilité des tickets papier, il doit agir en conséquence et prévoir dans le décret modificatif l’obligation de proposer systématiquement au consommateur l’impression papier. À défaut de sauver la planète par cette mesurette, qu’il sauve au moins les droits des consommateurs !