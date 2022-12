© Michael Nivelet - stock.adobe.com Suppression des tickets de caisse La réforme fait « tiquer » !

Le 1er janvier 2023 devait sonner le glas des tickets de caisse… La loi anti-gaspillage l’a prévue mais le décret, censé encadrer cette mesure, vient de paraître pour décaler l’entrée en vigueur de la mesure au 1er avril 2023… Vous avez dit poisson d’avril ? L’UFC-Que Choisir n’a eu de cesse de critiquer un projet qui, sous couvert d’interdire l’impression systématique, aboutissait à les supprimer par défaut.

D’un point de vue écologique, cette mesure est largement contestable : certains spécialistes soulignent que l’édition d’un ticket papier émet moins de gaz à effet de serre que sa dématérialisation appelée à le remplacer, qui soulève en outre des questions en termes de données personnelles. Mais surtout, si les consommateurs n’ont pas le choix, la disparition du ticket les expose à un recul majeur de leurs droits : preuve d’achat, permettant aussi de vérifier l’exactitude du montant de la transaction, mobilisation des garanties légales et commerciales, demande de remboursement en cas de rappel de produits, ou d’échange en cas de problème… Le ticket de caisse est indispensable pour faire valoir ses droits. En cette période d’inflation galopante, c’est aussi un outil de gestion du budget qui permet de suivre ses dépenses... Ce que le gouvernement ne nie d’ailleurs pas, puisqu’il évoque cet argument pour décaler l’entrée en vigueur de la mesure. Mais l’inflation cessera-t-elle au 1er avril ?!

Alors que l’UFC-Que Choisir, et la quasi-totalité des associations de consommateurs, plaidaient pour que le ticket soit systématiquement proposé au consommateur, le gouvernement le refuse en ne prévoyant qu’un simple affichage quant à la possibilité de demander ce petit bout de papier si précieux (sauf de rares exceptions comme les tickets mentionnant les durées de garanties, et les opérations annulées)… Alors que certaines enseignes ont déjà annoncé la suppression au 1er janvier, comment seront traités les consommateurs entre le 1er janvier et le 1er avril 2023 ? En principe, ils devraient se voir remettre systématiquement le ticket de caisse mais rien n'est moins sûr…

En tout état de cause, face à cette réforme, aux consommateurs de se mobiliser et de demander le ticket dès qu’ils sentent la nécessité de conserver une preuve. Le droit de l’obtenir (sur demande expresse) ne s’usera que s’ils ne l’utilisent pas.