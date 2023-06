© Alliance/AdobeStock Antimites textiles Le protocole

L’été est la saison des mites, qui dévorent vêtements, tapis et textiles en tous genres. Nous avons évalué les moyens de les éloigner et de les éradiquer.

→ Tests Que Choisir : Antimites textiles

Pour tester les deux sprays insecticides curatifs – Kapo Expert Aérosol et Puressentiel Antiparasitaire –, nous mettons de la laine dans une boîte. Chaque produit est pulvérisé sur ses parois internes, puis le laboratoire y fait entrer des mites adultes. Le taux de mortalité est calculé sur six jours.

Les autres antimites, répulsifs ou insecticides, sont évalués dans un espace entouré d’une moustiquaire. Nous y plaçons un meuble à tiroirs. De la laine est déposée à chaque niveau, puis l’antimite est introduit dans celui du bas. Nous lâchons des mites adultes dans l’enceinte et le compartiment du haut et observons comment le produit protège ses environs. Le test, qui dure six jours, est renouvelé un mois plus tard pour vérifier l’efficacité sur la durée.

Pour les répulsifs, la note d'efficacité répulsive est prépondérante dans la note finale car l'effet insecticide n'est pas attendu.

