Batteries externes

Un inventaire détaillé est réalisé en relevant en particulier les connexions possibles pour la charge et la décharge, les dimensions, le poids ou la compatibilité entrante et sortante à un protocole de charge rapide. La présence d’accessoires ou fonctionnalités supplémentaires est relevée.

Pour les essais de performance, le laboratoire vérifie tout d’abord la capacité réelle des batteries en mAh suivant la norme IEC 61951. La résistance interne du dispositif est ensuite mesurée, suivie de la tension de sortie fournie par les appareils en fonction du courant consommé. Le temps de charge complet sur secteur de chaque batterie est ensuite relevé.

Pour tester l’autodécharge des batteries, elles sont stockées chargées dans une enceinte climatique à 50 °C. La charge restante après 30 jours est mesurée. Enfin, la température de fonctionnement est relevée en fin de décharge avec une sollicitation maximale des batteries.

La conformité à la norme de sécurité NF EN 62133-1 est vérifiée pour toutes les batteries du test : court-circuit externe, utilisation à température excessive, surcharge de la batterie et marquages.

Fonctionnement du service de comparaison

