Nos champagnes ont été achetés en grandes surfaces, chez des cavistes, sur des sites Internet spécialisés et auprès de petits producteurs. La dégustation a été réalisée en septembre 2020 par un jury de professionnels (œnologues, sommeliers, cavistes, etc.) et de membres de l’association Bien choisir son vin. Ils ont noté les bouteilles (élaboration, équilibre, finesse des bulles…) à l’aveugle selon le barème suivant :

Au-dessus de 15/20 : très grande cuvée

De 13 à 15/20 : excellente cuvée très bien vinifiée

De 11 à 12,5 : bonne cuvée, bon équilibre du vin, bon dosage

De 8 à 10,5/20 : cuvée assez bien vinifiée, sauvée par le dosage

En dessous de 8/20 : insuffisant, cuvée qui présente un défaut de vendange ou d’élaboration.

Fonctionnement du service de comparaison

