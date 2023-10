COMMENT NOUS TESTONS

Gels douche et savons hydratants

Savon ou gel douche : lequel de ces deux indispensables de la toilette quotidienne est le plus recommandable ? Est-il vrai qu’un gel douche assèche la peau, qu’un savon solide est plus souhaitable pour la préservation de l’environnement ? C’est pour répondre à ces questions que nous avons testé 13 savons et gels douche dits « hydratants » avec comme critère principal la capacité du produit lavant à prendre soin de la peau, à la nettoyer sans la dessécher. Les qualités cosmétiques ont également été mesurées. Enfin, l’étude comparative intègre un aspect environnemental par l’analyse de l’impact des ingrédients sur la faune aquatique ainsi que des différents aspects de l’emballage.