Comparatif Pommeaux de douche Voir le comparatif

Le critère prépondérant est le débit mesuré, qui doit être faible quelle que soit la pression afin de consommer peu d’eau pendant la douche. Nous le mesurons à 1,5 et à 3 bars selon la norme EN1112.

Nous tenons compte de l’écart avec le débit revendiqué, car ce dernier oriente le choix du consommateur lors de la sélection en rayon : ce débit doit être juste. Les modèles n’indiquant pas de débit de référence sont pénalisés.

L’efficacité de rinçage est le deuxième critère important, notamment pour ceux qui cherchent une douche rapide et efficace. Nous nous basons sur l’élimination d’un shampoing sur cheveux longs. Ici, le pommeau est installé sur un flexible de douche, la robinetterie réglée sur une pression de 3 bars et on mesure la conductivité de l’eau toute les 30 s pendant 2 min.

La facilité de nettoyage du dépôt de calcaire suit (évaluation subjective). Les modèles avec des picots souples sont favorisés.

Enfin, la qualité de construction est prise en compte. Elle comprend la forme du jet (régularité), la facilité du choix du jet pour les modèles multijets, les fuites, la qualité des finitions.

À noter Nous n’avons pas réalisé de test d’endurance sur ces produits (qualité des matériaux dans le temps).