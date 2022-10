Vidéoprojecteurs

Cinq personnes placées à 2 m de l’écran ont évalué l’image selon plusieurs conditions d’utilisation, en choisissant le mode de projection recommandé pour visionner des photos, des graphiques, des films et des jeux vidéo dans une salle sombre. La netteté, la fidélité des couleurs et le contraste dynamique ont été notés.

Le laboratoire a mesuré le rapport de contraste et la luminosité pour une image de 1,70 m de large et 0,96 m de haut. Il a également mesuré l’uniformité des images (absence d’aberrations chromatiques, de distorsions ou de vignetage).

Le mode d’emploi, l’installation, l’utilisation et l’usage de la télécommande sont étudiés par 2 personnes.

Le niveau sonore est mesuré en 4 endroits sur un plan horizontal à 50 cm de distance de l’appareil placé dans un bureau. Les mesures sont effectuées en mode Éco et normal. Une note subjective est également donnée.

La consommation électrique est relevée en veille, en mode Éco et normal.

La température maximale de l’appareil est relevée sur l’appareil en marche après 30 minutes de projection d’une image très sombre en mode normal.

L’absence de bords coupants ou tranchants, pouvant provoquer des blessures, est contrôlée.

Enfin, les informations fournies sur le recyclage des lampes sont relevées.

