Comparatif Beurres doux

Nous avons testé 10 beurres doux, allégés ou non, de marques nationales et de marques de distributeurs, vendus en supermarché. Ces références incluent aussi bien des produits classiques que des versions allégées. Des analyses ont été réalisées pour rechercher d’éventuels contaminants, vérifier l’authenticité de la matière grasse et contrôler l’étiquetage, notamment l’origine et la composition. Enfin, une dégustation a été organisée pour évaluer les qualités sensorielles des produits.