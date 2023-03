Cotons lavables

Quel que soit son type peau, il est absolument indispensable de se démaquiller quotidiennement. En particulier si on utilise plusieurs produits comme du fond de teint, du fard à paupière, du mascara, etc. Sauf que pour les éliminer, on ne fait pas vraiment dans le zéro déchet tant les quantités de cotons qui partent à la poubelle sont importantes. Pourquoi ne pas essayer les disques et carrés en tissu ? Ils sont lavables donc réutilisables et s’ils sont aussi doux que la version jetable, ils représentent une alternative écologique valable. Encore faut-il qu’ils soient fabriqués proprement, que leurs consignes d’utilisation soient aussi bonnes pour la planète et qu’ils soient performants sur le démaquillage. Cinq cotons démaquillants lavables de différentes matières ont été testés.