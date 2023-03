Un laboratoire expert en produits de maquillage a analysé la capacité démaquillante des cotons lavables.

Tous les cotons ont été utilisés dans les mêmes conditions. La base de maquillage est toujours la même : fond de teint (L’Oréal infaillible), mascara non waterproof mais très pigmenté (Yves Saint Laurent Lash Clash, meilleur choix de notre test de mascaras) et rouge à lèvres (Kiko semi-mat).

Le démaquillage est réalisé le soir. Les cotons ont d’abord été rincés à l'eau tiède avant la première utilisation, puis mis à sécher.

Le premier test de démaquillage avec le coton lavable est effectué à l'eau tiède. La vérification de l’efficacité est contrôlée à l’aide d’une solution hydroalcoolique et d’un coton blanc (jetable).

L’analyse est poursuivie si nécessaire avec une eau micellaire et un second coton lavable (propre).

Les trois zones du visage (bouche, yeux, joues) sont distinguées.

Une note a été attribuée aux cotons lavables sur les critères de confort suivants : douceur de la fibre, facilité d’utilisation et tolérance. Tous ont été commentés sur leur taille, leur glisse et l’imprégnation par l’eau et la lotion.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.