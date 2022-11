Le mascara est l’allié du quotidien pour beaucoup de femmes. Car même celles qui se maquillent peu n’imaginent souvent pas sortir de chez elles sans avoir procédé à quelques passages de la brosse sur leurs cils. Les marques l’ont bien compris et proposent une multitude de références, ciblant les différentes natures de cils et offrant tout type d’effet. Longueur, courbure, intensité, waterproof, tout y passe mais c’est avant tout l’effet volume qui est recherché. C’est dans cette gamme que nous avons fait notre sélection de 26 mascaras, avec au programme du comparatif performance, praticité, composition, étiquetage et impact environnemental.