En complément de notre test de cotons lavables destinés au démaquillage, nous avons pris en main une dizaine de références de marques (Aroma-zone, Sephora, Yves Rocher, Cien, Oh My Cream…) et de formats (disque, carré, gant, lingette) différents.

Onatera Green Now Les cotons démaquillants lavables et réutilisables

Le kit 7 jours d’Onatera Green Now, ce sont 7 disques lavables composés de 2 épaisseurs de tissu 100 % coton (bio) avec 2 faces identiques, de même texture type molleton. La surface fait presque feutré. Elle est épaisse, ce qui permet à la lotion d’être bien absorbée par le coton. Il est agréable sur la peau mais perd un peu de sa douceur après lavage (recommandé à 40 °C maximum en machine dans le filet fourni). Avec le temps, ces cotons peuvent finir par pelucher. Ils démaquillent correctement mais, comme la grande majorité, n’enlèvent pas tout lorsqu’il s’agit du mascara. Leur prix est avantageux : ils ne coûtent que 9,90 € le paquet, soit 1,41 € pièce. Ce sont les moins chers de notre sélection.





Aroma-zone 3 lingettes lavables en coton bio

Ces grands carrés de 15 cm en coton bio sont constitués de 2 épaisseurs de tissu surjetées : une face éponge utile pour le démaquillage des yeux (un mascara très pigmenté par exemple) et une face molleton plus douce pour le nettoyage des zones sensibles et des peaux fragiles comme celle des bébés. Car ces lingettes sont aussi recommandées pour le siège des tout-petits. Si vous en faites ce double usage, attention à bien les identifier ! Leur grande taille peut poser un problème d’hygiène si on attend d’avoir utilisé toute la surface avant de les passer en machine. Elles se lavent à 40 °C, instruction à chercher sur le site Internet d’Aroma-zone, les lingettes étant livrées en vrac entourées d’un simple ruban. Après le premier lavage, elles sont nettement moins douces.





Sephora Disques coton réutilisables

Ces 7 petits disques lavables sont faits de 2 épaisseurs de tissu tout coton avec 2 faces de textures distinctes. Il y a un côté molleton doux pour nettoyer les zones sensibles et un côté bouclettes pour un démaquillage plus profond. Cette face éponge est trop rêche à notre goût, or c’est elle qu’on est censé utiliser pour le démaquillage. Malgré ces 2 épaisseurs, le tissu est assez fin mais surtout les disques sont vraiment petits : ils ne font que 8 cm de diamètre. Dès le premier lavage, ils se déforment, rétrécissent, gondolent sur les bords et sont moins doux qu’au départ. Un produit plus « vert » que d’autres par l’usage de coton biologique certifié par Ecocert Greenlife… mais fabriqué en Chine !





Les Tendances d’Emma 15 carrés démaquillants lavables

Quinze carrés (10 blancs, 5 gris) dans cette boîte, c’est bien pratique si on veut pouvoir en changer souvent ; les autres paquets ne contiennent que 1, 3, 4, 6 ou 7 pièces. Ces carrés monocouches sont faits d’une seule épaisseur de tissu, ils sont fins, la lotion traverse et on s’en met plein les doigts. La surface est très douce côté pilou, moins moelleuse côté bouclettes, mais efficace pour désincruster les salissures. Les carrés gris sont à réserver au démaquillage des yeux mais la couleur empêche de bien évaluer l’efficacité sur l’élimination du mascara. Côté bilan environnemental, ils font mieux que bon nombre de leurs concurrents : 90 % de Tencel et 20 % de polyester (soit 110 %, mathématiquement on repassera !), et des instructions de lavage raisonnées.





Casino Bio 6 disques démaquillants en coton 100 % bio lavables et réutilisables

La boîte comprend 6 disques bifaces et bicouches avec un côté bouclettes et un côté velours lisse, une finition surjetée et un filet de lavage. La face velours permet un démaquillage apaisant, l’autre, légèrement plus exfoliante, sert à nettoyer en profondeur. Avant la première utilisation, idéalement, il faut les faire tremper dans l’eau chaude pendant 24 heures afin de les adoucir et de prolonger leur durée de vie. Ils ne font que 8 cm de diamètre : nous les avons trouvé trop petits. En revanche, ils absorbent bien la lotion. Enfin, ils sont en coton biologique certifié par Ecocert Greenlife et, une fois n’est pas coutume, seul le passage en machine est conseillé (pas de lavage/rinçage à l’eau après le démaquillage comme on peut lire trop souvent).





Avril Carré démaquillant

Ce carré démaquillant est vendu à l’unité (2 €), en vrac, sans emballage. Mieux vaut en acheter plusieurs. Les instructions d’utilisation et de lavage sont à chercher sur Internet. En coton bio, il est constitué de 2 épaisseurs de tissu cousues (surjetées) avec une face bouclettes et une face pilou. Cette dernière est destinée aux lotions micellaires, toniques, la face éponge à l’huile ou au lait démaquillant. Le carré est d’une taille intéressante, intermédiaire entre les petits disques et les grandes lingettes, mais il ne s’imprègne pas parfaitement de lotion. Après utilisation, il est recommandé de le rincer à l’eau claire, ce qui n’est pas vraiment écologique.

Oh My Cream Skincare Carrés démaquillants lavables visage

Ces 7 carrés démaquillants 100 % bambou font 10 cm, une dimension intéressante, intermédiaire entre les petits disques et les lingettes de plus de 15 cm que l’on peut trouver chez certains concurrents. Ils sont bicouches avec deux faces de même texture type éponge. Sur la peau, ils sont moins doux que la plupart des cotons testés, sans doute à cause de la fibre de bambou. Ils se sont avérés efficaces même sur les restes de mascara noir. Ils se lavent en machine à 30 °C mais sont sortis tout gondolés du premier lavage. La notice suggère de les rincer aussi à l’eau claire après chaque utilisation, ce qui n’est pas très écologique. De plus, ce produit est fabriqué en Chine.





Kiko Face Cleansing Cloth

Cette lingette carrée aux coins arrondis est vendue à l’unité 7,99 €, 4 fois plus cher que la moyenne. Elle est faite d’une seule couche de tissu de type bouclettes composé de fibres de coton et de bambou (respectivement 43 % et 57 %). Elle fait 18 cm, ce qui est bien supérieur à ce que l’on trouve en général sur le marché, mais cela ne nous a pas du tout séduits. Trop grande, trop molle, trop fine… la conception de cette lingette est totalement à revoir. En plus, elle n’est absolument pas douce et la lotion n’est pas bien absorbée. Pour couronner le tout, elle est fabriquée en Chine.





Yves Rocher Le gant démaquillant

Ce gant en velours rose 100 % polyester à la bordure élastiquée est vendu 6,54 € pièce. Il est doux et agréable sur la peau. Il se dit utilisable à l’eau uniquement mais le résultat n’est pas convaincant, aussi l’avons-nous essayé avec de la lotion. Elle imprègne bien le gant mais l’efficacité démaquillante est moyenne. Le gant est petit, plutôt adapté à une main d’enfant donc assez peu pratique. Une fois l’opération terminée, il doit être lavé à l’eau et au savon, ce qui n’est pas vraiment écologique. Tout comme le choix d’une fibre synthétique et d’une fabrication en Chine.





Make Up Eraser The Original Make Up Eraser

Cette très grande lingette (40 × 18 cm) en velours fuchsia 100 % polyester est vendue 20 € pièce. Elle est constituée d’une seule couche de tissu mais les deux faces ont une texture différente : un côté avec des poils courts pour démaquiller, l’autre avec des poils longs pour exfolier. Elle absorbe bizarrement la lotion, qui la traverse, et on s’en met plein les doigts, défaut que nous avons déjà constaté sur d’autres tissus monocouches. Elle est douce. La notice recommande le lavage en machine à 60 °C suivi d’un séchage au sèche-linge, des conseils qui s’accordent mal au discours écologique du produit arborant notamment un logo « environmentally friendly ». De plus, elle est fabriquée en Chine.





Cien 7 carrés démaquillants lavables & réutilisables

Ces 7 carrés bicouches sont constitués d’un côté tissu tout coton très fin et pas très doux (différents motifs ou couleurs) et d’un côté avec des reliefs en polyester à poils très courts et assez doux. Ils ressemblent à s’y méprendre à ceux de Feel Natural mais sont vendus 4,99 € les 7 soit 0,71 € à l’unité (contre 1,71 € le coton chez Feel Natural). On privilégiera le côté doux en synthétique surtout pour le démaquillage des yeux, l’autre face étant plus rêche. Sa taille est bonne, tout comme l’imprégnation de la lotion, et l’efficacité d’élimination du maquillage semble au rendez-vous. Mais le tout est fabriqué en Chine.