© Alina - stock.adobe.com Comparatif Fleuristes en ligne Test portant sur 15 fleuristes en ligne

Nous avons testé 15 sites de livraison de fleurs à domicile. Parmi eux figurent 6 réseaux qui composent et livrent les bouquets par le biais de fleuristes indépendants (Agitateur-floral.com, Florajet.com, Interflora.fr…), 6 centrales qui créent les bouquets dans leurs ateliers et les expédient par transporteur (Aquarelle.com, Bebloom.com, Bergamotte.fr…), 2 producteurs de fleurs (Lilasroseboutique.com, Lesfleursdenicolas.com) et un grossiste vendant aux particuliers (Francefleurs.com). Pour chacun d’entre eux, nous avons évalué la conformité, la qualité et la tenue dans le temps du bouquet, mais aussi la simplicité de la commande et le respect des délais de livraison.