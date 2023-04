Pains de chaînes de boulangerie

Nous avons mesuré la quantité de sel et de fibres, et analysé la qualité des ingrédients, dans les baguettes blanches, pains complets et pains de campagne de 4 chaînes de boulangerie (Paul, Marie Blachère, La Mie Câline et Boulangerie Louise). Résultat : les pains complets arrivent en tête de notre classement, les baguettes sont à la traîne, et des différences notables de qualité sont observées entre les enseignes.