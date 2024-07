Les plaques à induction aspirantes font de plus en plus d’adeptes. Même si elles restent chères, leur hotte intégrée, discrètement située au centre et au ras de l’espace de cuisson, fait gagner en espace et en visibilité au-dessus de la surface de cuisson. Que Choisir a testé aussi bien l’efficacité de cuisson des plaques que celle du système d’aspiration de plusieurs modèles. En mode évacuation, quand l’air est rejeté vers l’extérieur, nous avons mesuré le captage des graisses et de la vapeur d’eau.